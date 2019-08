Es el turno de la Sub-23, de los chicos ingenuos de Solano. Hay que rezar para avanzar a la siguiente fase. 

Del saque somos carnecita... Es el turno de la Sub-23, de los chicos ingenuos de Solano. Hay que rezar por una carambola de resultados para avanzar a la siguiente fase. Lo único que nos salva es que Honduras pierda en el preliminar. Otro resultado nos elimina antes de salir a la cancha. Si se da lo primero, sabríamos cuántos goles necesitaríamos contra Jamaica; aparentemente, el más débil del grupo. Digo así, porque a lo mejor nos ‘fuman’ y allí sí quedamos en la lona, lona. Dependemos de Uruguay, de la fortuna y, sobre todo, de Papalindo. Así que jugamos por la clasificación o por las puras. Por lo que sea, hay que guerrear y dejar la piel. Sí, señores...



Me pasan la voz de que al ‘Solcito’, que iba a abandonar su hogar por una pelo pintado, lo tienen en la mecedora. Un club del norte no le cancela una arruga desde hace tres años y no va a la Agremiación por consideración, ya que lo trataron bien cuando estuvo por allá. En ese entonces era el más cotizado del plantel y del medio. Con esas monedas se daba el lujo de pagar capricho por la gordita de la televisión. ‘Petipán’ le ha metido el floro de que el Estado está chequeando las cuentas de la institución y por eso no hay liquidez. El hombre no se ha ‘cruzado’, porque tarde o temprano, cobra porque cobra esa guita. Provecho...



Lo vi hace unos días al ‘Tigre gordo’ en ‘Open’ de Miraflores, donde caen treintonas, cuarentonas y cincuentona fuertotas. Estuvo con un causa mirando los pantaloncitos, pero las tías que eran de su promoción lo veían como un señor más. El chato era tremendo galán y ‘bombero’ de pelotero, y de paso solapa al mango. Alguno que otro hincha movido lo saludó. Así es...



El ‘Toro’, que hizo más ruido con su romance con una rubia piernona que por su paso por la crema, ya entendió que aquí los ‘buitres’ son chistosos que no tienen contactos de primer nivel en Europa. Por escucharlos, su chamaco perdió gran parte del año. Primero prometieron llevarlo al Parma de Italia, luego ‘Camilo Sesto’ se botó con que lo colocaba en Alemania y por último, el brasileño ‘Pica’ lo chambeó con que tenía todo arreglado para que vaya a Río de Janeiro o Sao Paulo. El resultado final es que entró a la lista de buena fe de Alianza Universidad. Con justa razón los ha mandando a la mela a todos. Rexuxa...



Me voy, soy fuga.