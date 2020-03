Del saque somos carnecita... Tuvo que pasar un ‘terremoto’ en La Vicky para que empiecen a poner en orden a los ‘angelitos’ que ficharon sin consentimiento del ‘Profesor’. Y como todo sale a la luz, ya me contaron que el ‘chupo’ reventó no por las fiestitas del ‘Ratón’, sino porque un dirigente se puso celoso cuando empezaron a salir los ‘ampays’ junto a la ‘Chica realidad’. Es que hace un tiempo, el hombre salía con ella, quien le exigía que pague todos sus caprichos. Hummmmm...

Así que ese volante del Rímac, con barba de ‘hippie’, no tiene códigos. Busca, persigue, ‘acosa’ a una muchachita que antes estuvo con su compatriota, un delantero que tiene un ‘huevo’ de goles. Él quiere ser el ‘duro’ de la flaca que vive en San Isidro, pero ella lo hace sufrir y no le da el sí. Ni en la cancha ni en la tramposería agarra a nadie...

Me avisan que en Trujillo le están organizando un torneo de fulbito a ‘Ñol’. Aseguran que los organizadores son empresarios que manejan todo el billete que se mueve en una zona que es como ‘Gamarra’ en Lima. Es la primera Copa con el nombre del asistente del ‘Tigre’ y, obviamente, hay un buen ‘drilo’ por poner el ‘chasis’. El que puede, puede...

Esto solo pasa en nuestro país. Se viene un escándalo en el boxeo. Hace semana y media se realizó una velada internacional en La ‘tierra de campeones’ y se presentó un ecuatoriano de 41 años. El patita perdió, pero nadie dijo que no estaba en condiciones de pelear. El parte médico arrojó que solo veía con un ojo y así no podía subir al ring. Igualito lo programaron y mandaron al ‘matadero’. Así no es... Me voy, soy fuga.