‘Tyson’ ahora juega pichangas y cobra su buen sencillo (con eso puede pagar el cuarto donde duerme)

Del saque somos carnecita... ‘Tyson’ va asumiendo que ya no puede seguir en la pelotita. Dicen que ahora juega pichangas de torneos internos y cobra su buen sencillo. Con ese billetito ya puede pagar el cuarto del hotel donde duerme, porque se portó mal, lo botaron de la casa y ya no tiene ni auto. Asuuuu...



Ya me contaron que un ‘Colorado’ apenas llegó al Cusco, compró pasajes para una muchachita miraflorina. Ella fue su ‘cariñito’ cuando jugaba en la capital y aseguran que la próxima semana se irán a conocer el templo del Koricancha. Curuju...



Me avisan que ese ‘Chinito’ que juega en el Callao sigue con su flaquita, que es dueña de un restaurante, y aseguran que están en su mejor momento. Ojalá nomás que no se entere de que hasta hace poco hacía travesuras con la hija de una señora que trabaja en el estadio donde entrena. Noooooo...



El volante que se cruza cuando juega, estuvo el jueves en la playa ‘Morona’. El hombre bajó a romperse el ojo, aunque no levantó a nadie. Solo fue de mirón y no se animó a hablarle a ninguna chica. Solo el solcito lo animó a refrescarse con un helado. Hummmm...



¿Se acuerdan del ‘Zorro’? Un delantero que era un carrito chocón. Ha regresado de los ‘Yunaites’ y aseguran que se irá a trabajar al Cusco, porque los administradores lo quieren como gerente. Así es... Me voy, soy fuga.