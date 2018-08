Del saque somos carnecita... ¿Por qué tanto afán del ‘Gordito’ en quedarse en esa casa embrujada de San Luis? Lo mismo pasó con ‘Babysaurio’ y miren donde terminó por terco, a pesar de que su familia, cercanos y el pueblo le pedían de que se vaya. Al final, acabó humillado, envejecido, su imagen por los suelos, con un semblante de enfermo y sin amigos. ¿Qué hay dentro que se encaprichan ciegamente en no dejar el sillón? Me mata la curiosidad. Tiene que ser algo más dulce que el azúcar. Más valioso que tu libertad, para que la pongas en riesgo. Todos sospechan de lo que se trata. Yo estoy totalmente convencido. La realidad es que el popular ‘Hermanito’ tendría que hacerle un monumento al balón porque le ha dado relaciones de alto rango y que hasta el momento le han servido para que siga respirando calle. Sí, señores...



Me piden una opinión de la lista para los amistosos ante Holanda y Alemania y se las doy en ‘one’. No entiendo la convocatoria de Horacio Calcaterra porque no marca la diferencia. El extranjero o nacionalizado tiene que mostrar algo diferente. Una carretilla o un desdoblamiento no es suficiente. Y si con 29 años es considerado, yo prefiero un millón de veces a Carlos Lobatón, quien a sus 38 años es más productivo en goles, habilitaciones y fútbol. Pienso que Josepmir Ballón ha hecho méritos porque ha crecido en su juego. También Joazhiño Arroé, Marcos Lliuya y Alejandro Hohberg. Quizá los llamen más adelante, pero la firme es que en la contención y por derecha, no hay tanto apuro por rompernos la cabeza. Aplaudo lo del chamaquito Marcos López porque es un juvenil que viajó a Rusia con los Sub-20 y han visto su talento y condiciones de cerca. Así es...



La ‘U’ no puede encadenar buenos resultados porque simplemente no hay equipo. La ‘Trinchera Norte’ toda la vida no va a contagiar, empujar y meter los goles. Dos carambolas dieron vuelta al Boys, después dos regalos del arquero de Muni, ‘Supermán’ salvador en el clásico y le ganó sobre el final a Binacional. La suerte es un ratico nada más. Es complicado sostener triunfos con limitados y otros peloteros de medio pelo. Es duro, pero es la purita verdad. Aquí no hay que sumar, restar ni multiplicar. El Clausura será un parto por el tema de la baja. Mínimo tres refuerzos para no llegar sin uñas o superestresados las últimas fechas. Yo no le miento ni a las trampas: ‘Soy casado, amo a mi mujer. Si quieres, avanza’. Ellas deciden y aun así se enamoran. Y no va a ser...



Quiero que un dirigente me explique la razón por la que los clubes contratan a Mario Viera. Veo su currículum y lo único rescatable ha sido su ascenso en la Segunda, el año pasado. Y lo ayudaron Montaño, Fano, Faiffer y varios rankeados. El DT charrúa este 2018 dejó jodido a la ‘Misilera’ y ahora me cuentan que se iría del Ayacucho, donde hace poco llegó, porque la plantilla no responde y siente pasos del descenso. Encima, lo vocean para que reemplace a Grioni en el Huancayo. ¿O sea que no existen los técnicos nacionales? Julio César Uribe, con los ojos vendados, tomando una Inka Kola y dirigiendo por celular, le daría cátedra. Otras alternativas son los jóvenes: Flavio Maestri, Julinho, Pablo Zegarra, Ñol Solano, Paulo Cominges, Roberto Palacios, Juan Jayo, entre otros. Así es... Me voy, soy fuga.