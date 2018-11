La ‘U’ se encontró con un gol de camarín, pero su defensa es una gelatina y de eso se aprovechó Alianza para voltearlo

Del saque somos carnecita... El clásico fue movidito, intenso, con emociones y goles. La ‘U’ se encontró con un tanto de camarín, pero su defensa es una gelatina y de eso se aprovechó Alianza para generar ocasiones y voltearlo. Ese ‘tronco’ Denis solo tuvo piernas para un tiempo, porque en el complemento apenas caminaba, parecía que había estado en una carrera de 10K antes de jugar. La presencia del ‘Mudo’ Rodríguez en la zaga de la ‘U’ le da orden y su ausencia pesó demasiado. Los blanquiazules tienen un ‘9’ como Affonso que para el torneo local está para definir como lo hizo ayer ante la pasividad de los rivales que lo marcaron en el gol del triunfo. Son firmes candidatos para clasificar a la semifinal del torneo, ganando el Clausura o como el mejor del acumulado. Así es...

Ayer lo vi al ‘Rayo’ fajándose ante Luisito Suárez, Jordi Alba y el brasileño Coutinho. No tuvo una actuación destacada, pero tampoco fue superado por sus rivales. Hizo lo justo, lo que el técnico le ordenó, dedicado más a la marca y olvidar sus salidas explosivas. Al frente tuvieron al Barcelona, uno de los equipos más poderosos del mundo, y tomaron todas sus precauciones. A pesar de eso, iban ganando, pero la jerarquía de los catalanes terminó dándole el triunfo ajustado por un 3-2 que se resolvió en los minutos finales. El zambo no se asustó a la hora de ir al choque y este tipo de exigencias son las que lo van a hacer crecer como futbolista. Y no va cher...

Ya me enteré de que el argentino que dejó el puerto se fue molesto porque el ‘amigo de Marco Antonio’ no lo respaldó. El patita se cansó de ver la apatía de un panameño y un colombiano en los entrenamientos. Dicen que le avisó al dirigente que iba a sentar a ambos, porque le levantaban pueblo cuando deseaba trabajar más tiempo y le dijeron que no los tocara, porque era mejor perder con los dos en la cancha que con chibolos. La firme que con directivos así es que el equipo se está hundiendo y los hinchas son los que más sufren. La gloriosa no se merece esto. Ayayayay... Me voy, soy fuga.