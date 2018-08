La U tiene jugadores del siglo pasado, trotones, sin técnica y que creen que con garra les alcanza para ganar un partido

Del saque somos carnecita.. . Me di un salto por el Nacional para ver a los celestes contra la ‘U’ y me quedaron varias cosas claras. La primera, que el argentino Herrera no la hizo en México y Ecuador, pero aquí es un exterminador. Tiene el arco entre ceja y ceja, patea con los dos perfiles, y ante esas mochilas como Benincasa y Schüler se come un menú ejecutivo. La ‘U’ tiene jugadores del siglo pasado, trotones, sin técnica y que creen que con garra les puede alcanzar para ganar un partido. A los defensas, les hacen un amague y terminan en la avenida Abancay. Cristal no metió más goles porque estuvo más presionado en acabar con los cuatro años sin ganarles a los cremas. Así de sencillo...

La firme que el Mundial no debe borrar lo mal que estamos en nuestro fútbol. Es increíble que Willy Serrato, un equipo de Segunda división, solo tenga 13 jugadores, porque la gente ha abandonado el equipo, pues no les pagan y los tienen al hambre. Ahora el arquero suplente, el ‘Pato’ Torres, es el ‘9’ y metió un gol la semana pasada. Además están los arbitrajes de la Copa Perú, que son para llorar y cualquier día sucede una desgracia, ya que no hay garantías en esos estadios. Como no televisan los partidos, nadie imagina ni tiene la menor idea de lo que ocurre. Eso sin contar que varios clubes de Primera le cobran a sus chibolos para que jueguen en sus equipos y no les dan ni un par de plátanos después de los entrenamientos. Lo peor es que entrenan en terrales, canchas con huecos, pero después cómo pitean por derecho de formación. Rexuxa...

Bien Pedro Troglio. Vino a la ‘U’ sin preparador de arqueros y aquí conoció a Sergio López, que ahora se lo ha llevado a Gimnasia Y Esgrima de La Plata. El chamaco estuvo en una Sub-20 con ‘Titín’, pero no debutó en la Profesional. Se formó en Sporting Cristal y ha chambeado con el ‘Chino’ Rivera en Aurich, selección Sub-23 y en la ‘U’. El hombre tiene su empresa de seguridad y cuida locales nocturnos. De portero de discotecas a la Argentina como entrenador de goleros. Vale... Me voy, soy fuga.