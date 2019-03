La ‘U’ tuvo su primera prueba de fuego y desaprobó. Antes había enfrentado a Comercio, Mannucci, Pirata y San Martín

Del saque somos carnecita... LA ‘U’ TUVO SU PRIMERA PRUEBA de fuego en la Liga 1 y desaprobó. Ese pelado ‘charrúa’ que juega de central no marca la diferencia y encima tuvo a su lado a ‘Uña de gato’ y ambos fueron una puerta abierta. Ese mediocampo con Alfageme y Páucar corre y corre, pero es desordenado. El ‘Cuy’ Sánchez se los comió con mayonesa y ají. El panameño Quintero desaparece cuando le muestran los toperoles y el ‘Enano’ no es un jugador que pueda sacar un conejo del sombrero. El ‘Tanque’ se ahogó en la altura y aportó poco en el ataque. Antes habían enfrentado a Comercio, Mannucci, Pirata y San Martín, que fue el único que les dio muchos dolores de cabeza y perdieron por la poca experiencia en el equipo. El chileno deberá seguir trabajando y dar menos descanso al plantel para corregir errores. Esta vez la exigencia es el título. Y no va cher...

Es increíble. Repaso el video del 2-2 entre Alianza y ‘Muni’, y la verdad es que los zambitos hicieron cuatro goles y empataron. Hasta ahora los ediles se siguen preguntando cómo es que se llevaron un punto de Matute. Russo terminó con el hígado más frito de los que venden en carretilla de la rabia, porque en diez días le igualaron dos veces en el último minuto. Los victorianos son los que mejor se reforzaron, en el papel pueden armar dos equipos y no vengan a decir que les faltó Gallese y Cartagena. Esas son excusas de los sonsos. Así es...

El ‘Polaquito’ salvó la cabeza con su primer triunfo. Ya estaba aderezado y cocinado, porque su equipo sigue jugando como si estuviera en la Segunda o Copa Perú. Una victoria que levantó mucha polémica en la ‘Ciudad de la eterna primavera’, pero que le ayudó a tener una semana más con respirador artificial. Curuju...

Bien ‘Orejas’, que está apoyando al pequeño Gianluca, quien necesita una prótesis al brazo derecho. El volante sorteará una camiseta de la selección y otra del Morelia, además se tomará fotos con los ganadores. Ojalá, todos apoyen con un granito de arena al pequeño de solo 6 añitos. Espero que más de un seleccionado se ponga la mano al bolsillo y siempre hagan este tipo de ayuda social. Vale... Me voy, soy fuga.