Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que un arquero sigue entusiasmado con una chica de La Perla, la misma con que lo ampayaron en un ‘telo’ cerquita de la Costanera. El morocho se apoyó en su causa, uno que vive por San Martín de Porres. Le giró un billete para que le compré un regalito a la chica. Todo bien elegante y con dedicatoria. Ya no confía en el delivery, solo en su ‘caja fuerte’ que es un taxista. Hummmmm...

‘Santa María madre de Dios’ pierde con los pantaloncitos. Recontra terco le hizo una videollamada a la aeromoza de Tomás Valle y ella le respondió, pero con su novio al lado. Solo le quedó colgar y meterse al Tinder a buscar una señorita que se emocione al saber que es pelotero y maneja sus monedas. Pobechito...

Me pasan la voz que el técnico del ‘Papá’ ve fantasmas y en su demencia se porta mal con los trabajadores del estadio del ‘Ombligo del mundo’. Llega a entrenar, llama a los de seguridad y les advierte que si cuentan algo de lo que está trabajando con sus pupilos, va a pedir que los boten . Es un chistoso de aquellos. Alguien debe ‘parcharlo’ en one. Ayayayayay...

Alfredo Gonzáles hizo de todo para 'mantener a raya' a sus jugadores y eso lo recuerdan muy bien 'Goyo' Bernales y 'Cuto' Guadalupe. Entérate cómo tenían 'marcados' a los jugadores.

Hay un run run fuerte que el ‘Gato techero’ anda haciendo travesuras por el parque de ‘La Pera’, entre San Isidro y Magdalena. Cuentan que sale a encontrarse con una dama que está sola y con ganas de vivir la vida.

El pelado, quien no tiene chamba conocida y le gusta escribir todo el día en el Twitter, encontró la ‘presa’ perfecta. Es pan baguette al mango. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

El hombre que pega y hace daño a una dama merece la cárcel. El hombre que pide la palabra merece ser escuchado