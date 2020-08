Del saque somos carnecita... La verdad que no entiendo a algunos chicos de ahora. Tienen todo para crecer en sus carreras y se distraen en mujeres y con hijas grandes todavía. Hay un chamaco que estaba fijo y con resaltador en la lista del ‘Tigre’, pero a última hora lo bajaron del micro por los ampays con una madurona de su barrio. El chiquillo se ha metido con la ex de un ‘peso pesado’ y no me vengan con que no pasa ni mela. Hay millones de jovencitas guapas, universitarias, y se banderea con la que no debe. Sí, señores...

Por siaca, una Ximenita que es de guerra, de ‘combate’ y de lucha libre, lo tiene loquito a un seleccionado. No voy a dar su nombre ni apellido porque quiero que se concentre en su nueva aventura. Que llegue al 200 por ciento a las Eliminatorias. Eso sí, si hace la del ‘Chavo’, lo tiro al ruedo. A esta morochita le gustan los pases caros. Tiene mejor ojo que los empresarios. Solo se equivocó con un ‘Diablito’ michi michi. Curuju...

No me queda claro por qué han botado a la ‘Roca’ del Callao: ¿Por malo o indisciplinado? Yo creo que fifty-fifty. El blanco entrena tres veces al día, come sano, toma vitaminas, levanta pesas, llantas, duerme en cama king, los bolsillos los tiene llenos, pero sus pies son bien limitados. Yo diría que de chibolo lo inscribieron en una academia solo para rechazar. Felizmente está ganado y no le va a chocar quedarse sin chamba. Ayayayayay...

Se acabó la época en que sorprendes a los clubes. Esos que mandan videos ajenos, recortes ‘truchos’ o certificados médicos bambas. Hay un delantero que anda por el norte y, como tiene antecedentes de muchas lesiones, le han pedido un chequeo general. El chico ha estado en varios países de Europa y ya se hizo las pruebas, pero todavía no chorrea los resultados. Lo han inscrito, pero no le van a pagar ni soltar al ruedo hasta que confirme que no está roto. Así es... Me voy, soy fuga