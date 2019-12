Del saque somos carnecita... Un minuto de silencio por el ‘Juanpi’ Vergara. Un muchacho correcto y sencillo. Fuerte, de buen pie, especialista en tiros libres, remates de larga distancia y pases largos al pie. Un volante que dejó amigos por todos los clubes donde pasó. Infaltable en la producción de la fiesta de fin de año que realizamos en el diario todos los diciembre. Como solíamos bromear: ‘El 10 preferido por todos los clubes del interior’. La pelotita se perdió un tipazo, el cielo ganó a un gran ser humano. Fuerza a toda su familia. El destino tiene estas cosas inexplicables y ‘Papalindo’ ya lo tiene a su lado. Sí, señores...

Binacional ha decidido jugar la ida de la final el domingo. El dolor por la pérdida de un amigo puede enrazarlos más que nunca para dedicarle el título nacional a ‘Juanpi’. Ojalá que haya sido una decisión de los jugadores, porque son ellos los que saltarán al campo y como dijo el profesor Mosquera: “Puedo administrar la táctica, pero no el dolor”. Así es...

Hoy es la revancha entre Cristal y Alianza Lima en el Nacional. Para mí, el ‘Profesor’ buscará esperar, jugar con el reloj y la ansiedad del rival. Los celestes propondrán y si se descuidan atrás, no la contarán. La ‘Muñeca’ se juega todas sus fichas. Me ratifico, debe darle minutos a los chiquillos Olivares y Pacheco. No está para guardarse nada. Ojo, no hay tiempo extra, solo vale ganar o ganar. Y no va cher...

Me voy, soy fuga