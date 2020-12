Del saque somos carnecita... La verídica que me da gusto ver a Renato Tapia destacar en una liga competitiva como la española. El jugador se ha vuelto indiscutible en la volante del Celta y a sus 25 años tiene para seguir creciendo. Con trabajo y profesionalismo se ha ganado a la hinchada de Vigo y recibe elogios no solo de los periodistas, sino de futbolistas como el brasileño-español Rafinha Alcántara, quien le dedicó un post tras su gran actuación en el 2-0 sobre Athletic de Bilbao.

Todo se debe a su propio esfuerzo. Supo ‘comerse’ la banca en Feyenoord y se quedó a pelearla hasta irse libre. Cuando sales al extranjero, nadie te regala nada y lo que viene consiguiendo Tapia es digno de destacarse. Un buen ejemplo para los chicos y para que reaccionen esos que solo andan pensando en la ‘trampita’ y las escapaditas por la noche. Y no va a ser...

Ya me contaron que un ‘negro rockero’ está haciendo de las suyas con una mujer comprometida que vive en Monterrico. Las malas lenguas aseguran que ella es la que corre con todos los gastos, porque el ‘patita’ anda más misio que el ‘Chavo del ocho’. Asuuuuu...

Hay un run run que cuatro técnicos argentinos tenían comprados sus pasajes para venir a Lima los primeros días de enero. Ellos son amigos de ‘Amén’ y él los iba a colocar en clubes peruanos, pero como ya lo botaron han decidido quedarse en su tierra. Ese ‘man’ chapaba 25 mil cocos al mes y encima cobraba ‘peaje’ a cada entrenador que colocaba. Qué feo...

A propósito, el gaucho que tiene el buzo de unos ‘zorros’ se fue de boca mal. No quiso darle su mérito a ‘Chilavegas’, quien preparó al arquerito de su equipo para la definición de penales con los ‘cheleros’ y dijo que esa chamba la hacían en Argentina. Así no es... Me voy, soy fuga.