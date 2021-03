Del saque somos carnecita... La verídica que la suspensión de la fecha doble de Eliminatorias ha tumbado los planes a más de uno. Cuentan que un seleccionado tenía todo arreglado para llegar a Lima y darse una escapadita con un viejo amor de ‘Los Cedros de Villa’. Tenía todo fríamente calculado, porque la muchacha hasta se pensaba hospedar en un hotel de Larcomar, donde el pelotero iba a realizar su confinamiento. Pero como ya no habrá partidos, se quedó con las ganas y tendrá que seguir corriendo como camello. Pobechito...

Ya me datearon que un entrenador de un equipo grande y el empresario que apellida como el ‘Loco’ de los dos goles a Brasil, no se miran, mucho menos se saludan y si se cruzan y no hay cámaras, fácil se meten puñete. Tanto es el rencor que hace poco el tercer arquero de su equipo tenía todo para irse a un club de Segunda, pero el técnico le prohibió y simplemente porque es representado por su enemigo. Qué palta...

La firme que ‘Ben a mi casa’ se expone solito al ‘troleo’. El hombre abrió sus redes sociales para preguntar a sus seguidores qué corte de pelo querían que se haga y le escribieron que se haga cualquiera, porque lo más importante es que deje la pelotita. Noooooo...

Por si acaso, le aviso a los que manejan el club del final de la Javier Prado que se pongan las pilas. Pueden empezar a perder puntos si se comprueba que faltaron a las normas de bioseguridad y que eso provocó el contagio masivo. Encima, le han metido cabeza a cerca de 30 trabajadores que despidieron en abril del año pasado, sin darle ni un sol de liquidación, y ellos ya pusieron su reclamo en San Luis. Cuidadito que se les viene la noche. Ayayayay... Me voy, soy fuga.