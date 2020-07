Del saque somos carnecita... Este dato es de cajón. Me cuentan que un seleccionado de buen pie anda confundido y mal de la cabecita en el viejo mundo. Parece que la separación de su ‘patrona’ le hizo mal y está ‘tirado al río’ Juega poco, anda pensando en otras cosas y no se concentra en seguir creciendo. Ojalá recapacite porque no es fácil llegar a Europa y, sobre todo, quedarse. Una buena compañera es clave para el jugador de fútbol. El ‘Tigre’ que se ponga a chambear y lo timbre para ‘cuadrarlo’. No creo que quiera volver acá para estar atrás de la ‘tombita’, la ‘chica realidad’ o la ‘secuestradora’. Plop...

La verídica que los ‘cacharreros’ también tienen sus caídas. No todos son triunfos, por ahí hay un empate y también derrotas. Ya me contaron que el ‘Ken II’ se puso intenso con la ‘Turbo’, le dieron ganas de recordar el mes de romance que tuvieron y empezó a llamarla. Como ella no le respondía, le escribió y lo dejaron en visto. Ante tanta insistencia, la ‘flaca’ le mandó un audio parchándolo mal para que deje de buscarla, porque para ella lo pasado es pisado. Nooooo...

En el barrio de Collique hay preocupación y nerviosismo. El papá de ‘Orejitas’ y sus abuelos han dado positivo por coronavirus y andan ‘misión imposible’. Como no tienen mucho contacto con el pelotero están tratando de hacerle saber que urgen de un buen centro para salir adelante. La firme que en estos casos las diferencias quedan de lado. La sangre es la sangre. Y no va cher...

Mis respetos para ‘Cortadito’, el único ‘picador’ que invierte en su viejita y no hace humo el billete. Estuvo bajo de ‘fichas’ porque nadie iba a la Videna, pero ahora que han regresado, ya ‘chapó’ como dos ‘ferros’ y se fue a la farmacia a comprar medicinas para su mamita que es diabética. Vale... Me voy, soy fuga.