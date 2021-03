Del saque somos carnecita... Tremendo batacazo lo de la Juventus. Quedó eliminado de la Champions y ni Cristiano Ronaldo pudo salvarlo. Porto acabó con sus sueños de gloria y condenó a ‘CR7’ a otro año de fracaso. El portugués llegó a la ‘Vieja señora’ con el gran reto de levantar una ‘Orejona’, que le es esquiva desde 1996. En Italia, la ‘Juve’ lo gana todo, es campeona desde la temporada 2011-12, mucho antes de que llegara Cristiano. Después de la eliminación, el luso analizaría ir a otro club. Hoy, Messi la tiene supercomplicada ante PSG. Tendrá que remontar un 1-4, algo casi imposible. Los dos astros que marcaron una década del fútbol parecen entrar en la curva descendente en sus carreras. Como dijo el gran Héctor Lavoe: ‘Todo tiene su final, nada dura para siempre...’. Así es...

Ya me contaron que hay un ‘Correcaminos’ que la está librando en el Juzgado de Huaraz. Cobraba entre 8 a 10 ‘lucas cholas’ a los papás de los chibolos que quería meter en la reserva de un club y no daba su número de cuenta para que depositen el billete, sino el de su pareja. Lo que no sabe es que ha metido en un lío a la muchacha. Qué palta...

Hay un run run que un volante con nombre brasileño y que se fue pa’ La Habana en el 2020, se metió tremenda despedida antes de poner la firma en el ‘Rojo matador’. Se encerró en un depa de Pueblo Libre con una modelito cuyo nombre empieza con ‘G’ de Gaby. Ella lo trata bien sin pedirle nada a cambio. Dicen que allí dejó la última gota de sudor. Curuju...

El ‘Rey de los bloopers’ estrena equipo y ya tiene su primer problema: lo llamó la mamá de su hija que vive en San Miguel. Hace un año que no cumple con la niña y ya es tiempo de que se ponga al día. Parece que no sabe que hay ‘cana’ por estos temas legales. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.