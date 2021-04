Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘Ratón’ pierde en todas las canchas. Después del ‘ampay’ no solo lo sacaron de su equipo, también su ‘modelito’ le ha dicho que hasta que consiga chamba va a estar en la casa de sus viejos y quizá se dé una vuelta por España, donde tenía contratos para modelar. Parece que el muchacho va a dejar que vaya porque todavía le queda billete, pero ya no tanto. Asuuuuu...

Me avisan que un zambito que se fue pa’ La Habana y siempre para con sed, sigue en lo mismo. Ha perdido la cabeza por una ‘chatita’ que vive por el Touring Club, entre Lince y San Isidro. Dicen que cuando ‘liquida’ se acuerda de ella y es la única por la que abandona los ‘pomos’. Ojalá que el amor lo haga cambiar. Y no va cher...

Reimond Manco 'rompió' cintura a rival y este le aplicó patadón en Alianza UDH vs Binacional. (GOLPERÚ)

El puerto está que ‘quema’. Los malos resultados atraen a los ‘buitres’ que ya empezaron a timbrar al amigo de ‘Marco Antonio’ ofreciendo a parrilleros del extranjero. Pero lo peor son esos que solitos se regalan con lacito y todo. Uno de ellos es el ‘Gato Techero’ que escribe todo el día en el Twitter y nadie sabe de qué vive. Ya se apuntó diciendo que él es el único que puede sacar a flote a la ‘Misilera’. Noooooo...

Siguen los problemas por billete al final de la Javier Prado. Los víveres para el desayuno, almuerzo y cena de los jugadores están en duda que lleguen y todo porque el gerente ‘chocolatero’ no cancela lo que consumieron la semana pasada. El nutricionista está ‘volando’ y siempre le recuerda a su viejita en voz baja. Noooo... Me voy, soy fuga.

