Del saque somos carnecita... Me datean que la interna de la crema está movida. Varios jugadores no pasan ni con agua a ‘Iván Cruz’ y murmuran por lo bajo que es antipático y argollero. Lo chancan por no poner a Valera y darle el puesto a su paisano parrillero, que paga peaje. Ese ‘chancho’ estalla en cualquier momento. Asu...

Ya me contaron que el ‘Loquito del Rímac’ parece que empezó a tirar la toalla en la pelotita. El año pasado le dijo a su gente que podía ser su última temporada, pero después agarró moral y se animó a seguir. Dicen que la única condición era que lo fiche un equipo de Lima, porque quiere estar cerca de su chamaco. Lo malo es que nadie lo ha timbrado. Curuju...

Boca Juniors vs. River Plate: prensa argentina lapidó a Carlos Zambrano por su expulsión en el Superclásico

Hay un run run que un zambito que se fue pa’ La Habana y le encanta el ron y la noche, no se preocupa por conseguir club. Como su pase pertenece a un cuadro del sur que le paga puntual todos los meses, el muchacho sigue de vacaciones. El dueño del equipo cree que aún puede colocarlo en el extranjero y recuperar su billete. Ayayayay...

El que se frota las manos con el buen momento de Renato Tapia en España, es ‘Chalaquita’. El empresario lo llevó a Europa y todos los días suma y multiplica con la calculadora. Hay varias ofertas por el volante y dicen que Celta le ha puesto una cláusula de rescisión de 30 ‘palos’ de euros. Cuando se prioriza la parte deportiva para seguir creciendo, el billete no tarda en llegar. Si el ‘Cabezón’ la sigue rompiendo se puede convertir en el futbolista peruano más caro en la historia. Bien por él... Me voy, soy fuga.