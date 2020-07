Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Así que ‘Giselo’ celebró a lo grande el cumpleaños de su primogénito. Armó un tonazo para su ‘cachorro’ en el barrio de Villarreal, en Chiclayo. Cumplió como debe ser, se pulió con los detalles y después volvió a lo suyo. Está rondando a una mamacita que vive en los condominios del Jockey, allá en el norte, y fiel a su estilo le lleva como 20 años de diferencia. El que puede, puede...

Me cuentan que una parejita anda en ‘cuchos’. Otra vez se juntan la farándula y pelotita. Ella es ‘colocha’, tuvo un ‘retoño’ con un cómico, después se mechó con el papá de su hija porque lo acusó de meterse con su hermana. Él jugó en Perú y el extranjero, y le ha dicho que solo espere que levanten el toque de queda para salir a pasear de noche como un ‘Murciélago’. Asuuuu...

Me pasan la voz que el ‘Drogba de los pobres’ anda malito, el virus de la pandemia lo ha tumbado. Ya lleva tres días con los síntomas, anda bajo de recursos y necesita para los medicamentos. Ha llamado a la Agremiación y no le responden. Esta desesperado por curarse. Encima su mascota ‘Abraham’, que duerme al pie de su cama, no come desde que cayó en cama. Pobechito...

El ‘Gato’ Techero, que estafa en nuestro medio, se ha puesto recontra ‘patín’ con el tío ‘Vizcacha’ cuando es conocido por maleterazo y fulero. En sus redes lo defiende, subraya que está haciendo bien las cosas y según sus cercanos busca acomodarse con el gobierno para asegurar el menú. Ese por un ‘drilo’ vende su apellido. Y no va ser... Me voy, soy fuga.