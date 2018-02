Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: "El clásico estuvo emotivo y rápido", indica El Bombardero

Del saque somos carnecita...El clásico estuvo emotivo y rápido. No sé si es justo, solo sé que es cierto, como decía el gran Daniel Peredo. La ‘U’ tuvo ocasiones muy claras y Alianza, las pocas, las metió. Yo no diría que fue la solidez la que le dio el triunfo a los de La Victoria, porque les generaron claras situaciones por los costados y el centro. Tuvieron la suerte de que los cremas son taco 5 para abajo. Puedes perder porque el otro equipo es superior o por un error infantil, pero no por tres fallos grotescos. En el primero, retroceden pésimo; en el segundo, Schuler se regala como una mazamorra; y en el tercero, Balbín se consagró de sanazo con varios años en la Profesional. Allí está la diferencia...



La firme que los más bajos del partido fueron los apadrinados. Ese zaguero que juega con un casco es caballerito, buen chico, educado y ubicado, pero creo que mejor futuro tendría en los realities o que estudie producción de televisión. El otro es el yerno del profesor, y este, por lo menos, demostró que tienez sangre en la cara y lo cambió. Ese volante es normalito nomás. Y el campeón, que el jueves recibe a Boca Juniors en la Libertadores, debería contratar gente de mejor nivel. Y no va a ser...



Me pasan la voz de que ese ‘Matador de cucarachas’, que se echaba aseptil en la vincha para colgarse todo ‘ensangrentado’ en la malla de Norte, es de la peor especie. Vive traumado desde que lo cabecearon con medio palo gringo cuando lo vendieron a Portugal. Es por eso que aplica el abuso a todo el mundo. Es tan malo que vive en una casa con cancha de golf y sus hijas en un depa de 75 metros cuadrados. Qué feo...



Hay un runrún bravo de que ya tienen las tijeras listas para trasquilar a ‘Pelo duro’. Dizque el ‘men’ de ese club, que es atorrante al mango, le ha dado dos fechas para que consiga resultados o pa’ la calle. Ese dirigente se vuela a los entrenadores como si se tratara de bóxers o calzoncillos. El año pasado sacó a ‘Duilio de matar’ de puro rayado, cuando el muchacho venía haciendo buena campaña y jugando bien. También lo arrimó a ‘Julinho viejo’, que salió subcampeón. Es una pena que crea que el fútbol es una chacra. Tiene uno de los mejores complejos del Perú y no deja trabajar a la gente. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

Video. Gol de Posito a Universitario