DEL SAQUE SOMOS CARNECITA... Ya palpito el Uruguay -Francia y el Brasil -Bélgica. Me como las uñas, pero no me lanzo a apostar, porque perdería mis rublos. Siento que entre los ‘charrúas’ y los ‘galos’ va a correr harta taba, pero también habrá clase, sutileza y calidad. Es un duelo que podría decidirlo la presencia del ‘Matador’ Cavani y los uruguayos han jugado bien sus cartas con eso. Hoy veremos si arranca o no. El ‘Maestro’ Tabárez, al estilo del ‘Tigre’ Gareca’, pidió tiempo para definir si el jugador estará o no desde el arranque. Pendenciero, vivo, ‘rata’ el técnico. Sabe que Francia planeará una cosa si juega Cavani y otra sin él. Tabárez mareó a su colega haciendo entrenar a Edinson ayer. Así es un Mundial, para los estrategas. Hay que estar un paso por delante del otro, así conquisté a mi rusita. Le di cuerda y luego solita vino a mis brazos. Y no va a ser...



EN FRANCIA VEO MUCHO FIGURITA. Gente como Mbappé, Griezmann o Dembélé, que parece que juegan con zapatillas de ballet y no con chimpunes con toperoles. Son más finos que los polos que me compré en Sochi y eso puede jugarles en contra. Una patada bien dada de los uruguayos los va a mandar hasta la Torre Eiffel. Veremos si aguantan, aunque ahora con el VAR y esas vainas, no puedes ni pellizcar, porque te exponen en diez pantallas de televisión. Curuju...



EL ‘SCRATCH’ ANTE LOS BELGAS será cosa seria. Tienen artillería pesada en ofensiva, aunque los brasileños cuentan con mejor defensa. Ese duelo entre Thiago Silva y Romelu Lukaku va a ser como ‘Rocky’ contra Iván Drago. Guarda que ese belga calza 47 y medio, el doble de mi ‘causa’ Mister Chipi. En la volante, Eden Hazard es un demonio y con la ausencia de Casemiro se puede dar un banquete, porque Fernandinho no tiene la misma presencia que el jugador del Real Madrid. En los arcos hay garantía con Alisson y Courtois, y en el ataque Neymar viene en modo celestial. Sales a apretarlo, te hace una ‘bicicleta’; lo esperas, te hace una ‘huacha’; quieres pegarle, se revuelca y te mandan a las duchas. Esa defensa de tres en Bélgica me da menos garantía que mi rusita diciéndome que su familia me quiere conocer. Mejor saco la cola. Hoy será un día del mejor fútbol, a disfrutarlo y ojalá los sudamericanos avancen. Así es... Me voy, soy fuga.