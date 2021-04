Del saque somos carnecita... Ya me contaron que ‘Usain Bolt’ está desesperado por llevarse una argentina a la Madre Patria. Ya no desea modelos conocidas, ni peruanas escandalosas, ahora el perfil de la elegida es una de la urbanización Matellini y recontradiscreta. Él pensaba llegar para las Eliminatorias, pero como no pudo, ya planea invitarla a pasear unos días. A cambio de tanto amor, será full compras y regalos que pida. Huuuuuuummmm...

La pandemia está llevando al recurso y también a meterse por los palos en los trabajos como el papá de un back central. El tío maneja un canal, se metió a una emisora deportiva y ya mandó su propuesta a una radio de la avenida Aramburú con Vía Expresa.

El tema es que se ofrece con el dulce que cobra mucho menos de lo que gastan. La ‘palta’ es que lleva a su gente y botan a los que se han sacado la ‘mela’ mucho tiempo. Así no es...

Las cosas como son. El ‘Rei’ está recontrapreocupado por la salud de su viejito y lo acompaña a sus chequeos. Paga sin preguntar y lo engríe. Como el tío ya va saliendo de sus malestares, el hombre lo ‘achoró’ llevándolo a comer para que se dé sus gustitos. Será ‘tramposo’ y pollo para ‘liquidar’, pero se desvive por la familia. Y no va ser... Me voy, soy fuga.