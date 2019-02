Del saque somos carnecita... ME DA MUCHO GUSTO QUE MELGAR haya clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Gran mérito del técnico Pautasso, que a pesar de ir perdiendo 2-0 se la jugó por un hombre más en ataque. No puso el bus para irse a los penales, se la jugó y ganó. La defensa de Caracas se la pasó marcando a un solo ‘9’ que era Cuesta y cuando ingresa Pósito hubo cierta desconcentración que provocó el gol de Melgar. Ahora el plantel se frota las manos, porque después de haber superado dos etapas y asegurar tres partidos más de local, se meterán al bolsillo casi cinco palos gringos. Ojalá que sepan invertirlos. Así es...

La firme que lo de cáceda es para destacar. Muchos criticaban al golero que atajaba en la ‘U’ solo por ser yerno del ‘Puma’ Carranza, que entonces era parte del comando técnico. Pero el tiempo demostró que el portero se ganó el puesto con su esfuerzo y trabajo. Tapó varias bocas y llegó a la selección. Ayer, más allá de una falla en el primer gol llanero, dio seguridad, salvó un par más y confirmó que nadie le regaló nada. Estos partidos en la Copa le van a dar más exigencia y eso lo hará seguir creciendo. Vale...

Ya me contaron que ese utilero que le ponía las ‘coronas’ a un chato que le encanta ‘liquidar’, ya estaba con roche. No era la primera vez que lo hacía, ya se encontraba en la mira de un miembro del comando técnico. Cuando lo repitió en los ‘yunaites’, después de ganarle a los ‘rotos’, ya era la tercera vez y no lo perdonaron, por más que el pelotero salió a apadrinarlo. Ahora no lo dejan ni que se asome a la puerta en la casa grande de San Luis. Qué palta...

HAY UN RUNRÚN que el ‘Tanque roto’ tiene un nuevo amor y para complacerla se ha alquilado una casita en Punta Hermosa. Allí se encierran y hacen travesuras. El hombre ya no tiene el ‘drilo’ de antes, pero igual se las ingenia para complacer a la muchachita. Y no va cher... Me voy, soy fuga