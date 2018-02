Del saque somos carnecita... La verídica que nadie se puede relajar en la chamba ni en la joda, porque le puede costar el Mundial. La ‘Pantera’ se fue a México por un puñado de dólares y ahora es el tercer arquero de su equipo. Y la falta de continuidad le costaría su lugar en la lista final. Cuando al ‘Gatito’ le advirtieron que aconseje a su yerno, salió con una pachotada: ‘No pasa nada, yo hablo con el ‘Ciego’ para que lo llamen’. Así lo timbre, hay dos nombres para reemplazarlo. Diego Penny o Leao Butrón. Ayayayayay...



El ‘Maestrito’ no está en la lona, pero tampoco es que le sobre la guita. Y parece que la suerte le ha hecho un guiño, porque acaba de ganar un juicio que tenía por la compra de una jato. Es un salvavidas que alivia la economía, aunque la otra parte va a apelar. El hombre jugó 9 años en la Premier League y la firme que debería estar asegurado, pero su excuñado era fulero y lo cerró con unas inversiones. Por eso no hay que fiarse ni de la sombra. Tiene tanta calidad, que no lo metió preso al atorrante. Curuju...



Me pasan la voz que ‘Velascues’ no es bien visto en San Luis, simplemente, porque rompe la calma en el grupo. Dizque cuando estuvo convocado se jugaba de manos como si estuviera en primaria en el colegio. Yo creo que es un tema manejable. Que lo pueden controlar si lo parchan y hablan clarito. Insisto que el zambito puede ser el Paulinho de la selección. Llega de sorpresa, hace goles, es guapo y no le quema el balón. Además, tiene somatotipo. Tiene la talla para chocar en una dividida con Pogbá. Así es....



Ese ‘Mames’ es abusivo al mango y no tiene corazón. Hizo una prueba con más de 1500 chicos y les cobró 20 soles a cada uno. Los chamacos tuvieron menos de cinco minutos para mostrarse. Incluso, algunos ni tocaron la pelota. Los entrenadores le pidieron varios días para chequear bien a la gente y les respondió: ‘Consíganse más ayudantes, pero todo en un día’. Los chicos llegaron sin desayuno y esperaron más de 5 horas por una oportunidad. Así hemos clasificado a Rusia 2018. Qué feo... Me voy, soy fuga.

