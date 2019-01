Venezuela tiene jugadores en grandes ligas. En nuestro equipo algunos cantan con Toño Centella y tiran la chela al piso

DEL SAQUE somos carnecita... HOY LA SELECCIÓN SUB-20 gana o toma el avión de regreso. A mí no me gustan los suavecitos ni ‘positivos’. Los sonsos más pallares con tallarines. A los veinte años ya no eres un ‘chico’ que hay que esperar. Antes, los bravos debutaban a los 16 años en Primera y no aflojaban con macheteros, como mi tío Chito y Panadero. Así es...

Hasta ahora sigo esperando ver la mano de ese ‘parrillero’ que se la lleva en carretilla y sigue en el cargo pese a que ya fracasó en el torneo 2017, donde terminamos coleros con dos puntos y el técnico era su compatriota Nogara, pero él se metía a la cancha, ‘guapeaba’ y daba indicaciones. Mejor que traigan a Dudamel, que en Venezuela cobra tres arepas y su tizana y es el equipo que mejor juega. Estos se han ido hasta a Rusia por las santas hueveras...

VEO QUE MUCHOS están saltando en un pie porque nos tocaron los ‘venecos’ en el debut de la Copa América. Guarda que ellos tienen recambio para tres generaciones más, sus jugadores están en Inglaterra, Italia y España. En nuestro equipo algunos siguen cantando con ‘Toño’ Centella, tiran la ‘chela’ al piso, no cuentan para sus equipos o paran atrás de flaquitas que les pone ese tal ‘Zorro Chupe’...

EL FÚTBOL ESTÁ DE DUELO, se nos fue el ‘Tano’ Bártoli, un argentino que llegó al país hace más de 50 años como jugador y luego se convirtió en técnico y se dio el lujo de campeonar en Copa Perú, Segunda y Primera división. Dirigió a la ‘U’, Cristal, Alianza, Municipal, Sport Boys y Aurich, entre otros, y en todos dejó su sello. Siempre fue un hombre amable, conciliador y eso sí, nunca abandonó su dejo argentino. Descanse en paz, maestro... Me voy, soy fuga.