Veo el escándalo en México y recuerdo épocas pasadas cuando entraban mujeres a la concentración en la Videna

Del saque somos carnecita... Reviso las redes y los hinchas están como locos por la ‘blanquirroja’. Los 14 partidos invicta que lleva la selección ha provocado un desborde de emociones. Muchos hasta hacen videos donde enfrentamos a Brasil en la final y hasta algunos famosos como el ‘Loco’ Gatti nos ven como candidatos a levantar la Copa. Yo pienso en frío, analizo y no me dejo llevar por el entusiasmo. Como periodista, debo de ver las cosas como son. Clasificamos en repechaje, nos cayeron tres puntos del cielo y los astros se alinearon para llegar al Mundial después de 36 años. Hay que ir paso a paso, sin marearnos, pisando tierra, conscientes de que hay rivales como Alemania, Francia, Brasil, España y otros que nos llevan ventaja de años de trabajo. Aquí tenemos un torneo local que se juega en mesa, no hay canchas, en la Libertadores nos golean. Eso sí, a los rivales se les respeta, pero no se les teme. Así es...

Algunos me llaman y me dicen que debemos jugar con dos delanteros. Creo que los mejores partidos de Perú fueron con Guerrero como único ‘9’ y siendo un equipo que puebla la volante. Nuestra realidad es que debemos esperar al rival, morder en todo el campo y después salir a atacarlo, aprovechando las fallas y vacunando en one. La sorpresa la deberán dar Farfán o Carrillo y Flores por los costados. Cuevita sumándose desde atrás y los disparos de larga distancia de Yotún y Tapia. La velocidad y resistencia física serán vitales para aguantar el ritmo los 90 minutos. Curuju...

Veo el escándalo que se ha dado en México y recuerdo épocas pasadas cuando entraban mujeres a la concentración en la Videna. Fueron años donde la indisciplina era nuestro pan de todos los días. Por ahora todo anda bien en la concentración peruana. El ‘Tigre’ ha logrado desterrar ese mal y los jóvenes como Tapia, Cartagena, Loyola, Ramos y otros son un buen ejemplo para los que llegarán después con miras a Qatar 2022. Y no va a cher... Me voy, soy fuga.

