DEL SAQUE somos carnecita.. . Veo a los fanáticos cremas saltando y besando los pósters del ‘Tanque’. Como yo no soy hincha, debo decir la verdad y para mí el equipo sigue al debe. Es cierto, ganó y eso es lo que importa, pero los ‘santos’, con puros chibolos, sin nombres, iban ganando 2-1 con baile, velocidad y toque en primera. Les estaban pintando la cara a los cremas, que no veían la pelota. Al cuadro blanco le pasó factura tener un plantel inocente, en cambio Universitario sí tuvo jugadores con más jerarquía y por eso sumó tres puntos. En la fecha anterior, Pirata con puro ‘NN’ también les dio dolores de cabeza. El chileno tiene mucho por trabajar. Y no va cher...

Hoy voy a ver a los zambitos. Es el que mejor se reforzó y la próxima semana se viene la Copa. Hace 13 partidos que no le ganan a los ‘poetas’ y no la tendrán fácil con el equipo del ‘Chamo’. ‘Supermán’ se jugará su clásico aparte y el ‘Guachimán’ buscará su revancha ante su exequipo, donde no le dieron ni las gracias luego de alcanzar el título 2017. Curuju...

En solo cuatro días, Barcelona le ha ganado dos clásicos al Real Madrid. El de ayer no fue espectacular, pero sirvió para demostrar la superioridad actual de los ‘culés’. En el fútbol, un jugador no hace un equipo, pero desde que ‘CR7’ se fue, los ‘merengues’ se volvieron un cuadro terrenal. Encima hay varios en el plantel que andan peleados con el ‘Indio’ Solari. Para mí, la suerte del Madrid en la Liga ya está echada y encima eliminados de la Copa del Rey, solo les queda la Champions, donde el nivel está parejo y cualquiera puede quedar fuera de la competencia. Así es...

Me alegra ver al ‘Orejas’ anotando con Morelia en el 2-2 ante el poderoso América. Su actuación despertó elogios en México, participó en casi todas las jugadas de ataque y fue considerado el mejor jugador de la cancha. Ojalá siga por ese camino, porque la selección necesita jugadores con ritmo y confianza para ser competitiva en la Copa América. Sí, señores... Me voy, soy fuga.