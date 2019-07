¡Vergonzoso lo que pasó con Cristal! Es un verdadero papelón que un equipo venezolano lo eliminó de la Sudamericana

Del saque somos carnecita. .. Después de la alegría por las medallas de oro que lograron Gladys Tejeda, Cristhian Pacheco, Natalia Cuglievan y Diego Elías, volví a ver fútbol y se me revolvió el hígado. Vergonzoso lo que pasó con Cristal. Es un verdadero papelón que un equipo venezolano lo haya eliminado de la Sudamericana. Los rimenses eran superiores en el papel, pero en la cancha nunca pudieron plasmar eso. La firme que veo a muchas chicas en el fútbol femenino de los Panamericanos y la hacen mejor que ‘Revoreitor’, que ayer volvió a ser la puerta por donde se pasearon los ‘chamos’. Para aspirar a grandes cosas en un torneo internacional no se puede tener futbolistas de ese nivel. Encima, un arquero gordito que más parecía un levantador de pesas fue la figura y le ahogó varios remates de gol. Ahora qué irá decir el ‘Alcanzapelotas’, que tuvo un grupo accesible en la Libertadores y fue eliminado. Le tocó un rival como para estar en cuartos de la Sudamericana y también se fue como una mela. Asuuuuu...



El lunes me fui al estadio de San Marcos y renegué al ver al equipo de ‘Ñol’ sin ideas, sin patrón de juego y solo apostando a una individualidad para acercarse al arco charrúa. Parece que en todos los entrenamientos que tuvo la Sub-23 no le entendieron la charla al técnico. Andy Polar quedó en deuda, se espera más de Edu Oliva, chispazos de Quevedo y Montes peleó, pero nunca le llegó una pelota limpia. El chico Celi ingresó y le dio otro aire al equipo. A los talentos, así sean chibolos, hay que meterlos al ruedo de arranque. Mañana nos jugamos la clasificación ante Honduras. Sí, señores...



Por si acaso, guerra avisada no mata gente. En el club del final de la avenida Javier Prado se viene una lucha de poderes. La nueva administración anunció que hoy asumirá sus funciones, pero la anterior gestión respondió que de ninguna manera abandonará sus oficinas y hasta habrían contratado personal para evitar que los desalojen. La institución tiene muchas deudas, pero aún se pelean por la mamadera. Hummmmm... Me voy, soy fuga.