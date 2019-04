Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que en Matute existe una señorita que ha causado un problemón en la casa de un ‘Viejo verde’. Ella se hizo amiga del pelotero, después le pidió su ‘wasap’ y allí comenzó a escribirle una, dos, tres veces. Después la cosa se puso más caliente y antes que se concrete el encuentro, la ‘patrona’ leyó el teléfono y en una lo botó de la casa. Hace un mes que vive solito. No me golpeo el pecho ni escupo al cielo, pero la firme que yo no escribo ni mela. Ni mensaje de textos ni nada porque en demencia uno pierde. Ni siquiera regalarte en la calle. De frente al ‘pleito’ y punto. Lo más triste es cuando la familia te descubre. Allí sí estás metido en un lío. Ojalá que lo perdonen porque no es agradable estar lejos de los tuyos. Sí, señores...



La verídica que nadie entiende al ‘Cabezón antipático’. La fecha pasada, cuando su equipo se presentó en el Callao, sus pupilos decidieron ingresar con una bandera apoyando al rosado que los barristas gomearon, en un hecho repudiable. Él se molestó con el gesto y ordenó que no hagan eso. Pero en la conferencia, sin que le digan nada, se puso a hablar del tema y tiró a los de la Agremiación, Selección y todo los que están involucrados en el fútbol. Se quiso hacer notar. Si es muy derecho, hubiese llamado directo al presidente Roberto Silva, al capitán Paolo Guerrero y la gente de peso para decirles su malestar. Pero solo los echó ante la opinión pública. Curuju...



‘Tyson’ anda corrido de Lima. Se ha ido a vivir a Pisco, se aparece en la capital los jueves y se queda hasta el fin de semana. El zambo está jugando un campeonato master en Comas, un torneo de fulbito en San Juan de Lurigancho, pero nada de nada de mandarle un centro a su pequeño. Le recuerdo que enfrenta un juicio por alimentos con una aeromoza. Guarda ahí...



‘Giselo’ siempre anda con dobles intenciones. Como su causa es el actual alcalde de la ‘Capital de la amistad’, lo visitó y le pidió que su excuñada, la hermana de la mamá de su chibolo, sea elegida la reina de la provincia. Sin concurso, sin votos, ganó en ‘one’ y chapó su corona. La flaca es recontra rica. Por siaca, ‘Damián’ no da puntada sin hilo. Huuuuuummmm... Me voy, soy fuga.