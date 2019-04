Otra vez, de la mano de un Messi, Barcelona acabó con tres años seguidos sin poder avanzar a ‘semis’ de la Champions

Del saque somos carnecita. .. Otra vez, de la mano de un Messi imparable, Barcelona acabó con tres años seguidos sin poder avanzar a ‘semis’ de la Champions. Hace 20 años, Manchester United hizo historia en el ‘Camp Nou’ ganando el título en los descuentos al Bayern, pero ayer no repitió el milagro ante un ‘Leo’ que volvió a demostrar por qué es el mejor del mundo. Los brasileños Coutinho y Arthur lo secundaron bien y no le dieron ni un ‘cachito’ a Pogba y compañía. Ahora esperan rival, que podría ser otro cuadro inglés: Liverpool que ganó en la ida 2-0 al Porto y hoy se juegan la revancha. Cualquier cosa puede pasar...



Millones de hinchas se quedarán con las ganas de ver en la final el duelo entre Messi y Cristiano. Juventus fichó al portugués para ganar la ‘Orejona’ y ayer fue eliminado por un sorpredente Ajax, lleno de jóvenes, pero que tienen harto fútbol, al ras del piso y con el central Matthijs De Ligt, de 19 años, como líder. Fracaso rotundo de ‘CR7’ que había llegado como salvador y como ganador de las últimas tres Champions con Real Madrid. El cuadro holandés le ganó 2-1, pero fácil pudo hacerle más goles. Nunca se replegó, no puso el muro ni apostó al contragolpe. Le jugó de igual a igual a un equipo que era favorito. Ajax también eliminó al Madrid en el propio Bernabéu y ayer lo hizo en Turín. Cuidadito con estos chibolos...



Lo dije hace unos días. Aún no entiendo a qué juega el Alianza de Miguel Ángel Russo. No creo que los jugadores no entiendan las indicaciones del técnico. Yo soy podrido al mango y para mí hay algo más. Hay un runrún que la racha de ocho partidos sin triunfos tiene que ver más con el descontento de algunos ‘pesos pesados’ por estar en la banca. Tanto así que el ‘1’ de la ‘Bicolor’ casi no tiene amigos y está esperando hacer un buen torneo en Brasil (la Copa América) para chapar sus maletas y arrancarse a otro club. No se siente a gusto, todo porque apenas llegó, el técnico lo eligió titular. La mitad del equipo sigue a los referentes, la otra mitad prefiere no meterse. Esto me huele a camarote. Hummmmmm... Me voy, soy fuga