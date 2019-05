Del saque somos carnecita.. . Así que en La Vicky ya tienen todo listo para que regrese el ‘Profesor’. El pelotazo, los centros, juego al guerrazo y ganar al cómo sea es lo que volveremos a ver en los zambitos. Particularmente a mí no me gusta ese estilo, pero al equipo le dio resultados: un título y un subcampeonato. El uruguayo es paternalista y el plantel ya lo conoce, a diferencia del técnico ‘A-1’ que nunca tuvo afinidad con los jugadores y por eso nadie se la jugó por él. Como dice la frase: ‘Más vale malo conocido que bueno por conocer’. Así es como se manejan algunos directivos. Ayayayay...



Ya me contaron que el ‘Árabe’ que es venenoso cuando driblea, está enamorado, padre amoroso, pero igual no se olvida de una mamacita, de 9 puntos, que vive por Chorrillos. Se averiguó su ‘wasap’, le escribió, pero dicen que ella lo bloqueó. Ni la fama ni la billetera lo ayudaron. Nooooo...



Hay un runrún que ‘Julinho viejo’ hizo travesuras en la ‘Incontrastable’. Parece que tenía un amor escondido en el barrio de Los Eucaliptos. Ella no era muy joven, tampoco de su edad, pero por donde va los varones voltean a mirarla y parece que en estos días viene a Lima a verlo para un reencuentro. Hummmm...



Así que ese delantero gordo que se metió con la hija de un dirigente y que ahora está por los ‘Baños del Inca’, tuvo que poner en privado su Instagram porque una amiguita cariñosa le escribía y le traía problemas con la ‘patrona’. Es que él le pidió un tiempo para oficializarla, le explicó que pronto se irían a vivir juntos y la ‘canalla’ se cansó de esperar. Bien dicen que las ‘trampas’ son el diablo. Curuju...



Me voy, soy fuga.