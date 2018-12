Del saque somos carnecita. .. Se acabaron las especulaciones, los trabajos de boquilla, los ensayos, reclamos y todo el circo. Alianza Lima se juega la vida, no tiene más chance que ahora. A Cristal le queda una, porque si pierde, todavía habrá un partido extra. Creo que será un duelo más emotivo que bien jugado. Cada minuto que pase cuenta para los zambitos. El encuentro arranca y los rimenses son campeones, por eso los victorianos no se pueden dar el lujo de especular, tendrán que ir de arranque a buscar el gol y con la vuelta de Affonso tienen un arma más de ataque, algo que le faltó en Matute. Pero cuidado, si se descuidan atrás, el argentino Herrera los ‘vacuna’ en una. No le pueden dar ni un ‘cachito’. Asuuuuu...

Será más un duelo de pizarra. El libreto del ‘Profesor’ es conocido, se sabe a qué juega. Más allá de que haya trabajado hasta tres estrategias distintas en estos días, la idea es siempre la misma, la del pelotazo, a la uruguaya. En cambio, en el Rímac, el ‘Comandante’ tiene más variantes, prioriza la tenencia del balón y se apoya en la dupla Costa-Herrera. Ambos rivales conocen sus virtudes y defectos. Pero repito, quien maneje la volante será el que mande en la cancha. Así es...

Ojalá que el ‘pito’ Carrillo no se muñequee ni le haga cosquillas lo que dijo el presidente celeste. Que cobre lo que es, nada más, sin inventar ni crear polémica. Que sus ayudantes estén a la altura y lo apoyen para que no haga la del ‘Chavo’. Así es...

Me cuentan que ahora que el ‘Gordito’ está guardado, los que están sufriendo son sus trabajadores. No les han pagado su gratificación y ni un panetón les van a dar por fiestas. La pregunta es, ¿cómo puede pasar esto si a comienzos de año dijeron que había como 50 ‘palos verdes’ en caja? Solo falta que los empleados lo piquen a ‘Cortadito’. Nooooooo...

Mis sentidas condolencias para la familia del colega ‘Lucho’ Valdez Reluz. El viernes nos tomó la delantera en su natal Trujillo. El hombre la rompió por años con su programa ‘Sol deportes’, hizo una dupla brava con ‘El Veco’ y ahora se juntarán en el cielo para comentar los partidos con ‘Papalindo’... Me voy, soy fuga.