El viernes Cuevita mostró que si se lo propone, puede ser uno de los diferentes en la 'Bicolor' 

Del saque somos carnecita... Un poco al sur de Nueva Jersey llegamos a Washington. El friecito se siente, pero no es tan helado. Los hinchas me ven y me preguntan cómo vi a la selección ante Paraguay. Para mí, tuvo un primer tiempo donde me llenó los ojos. Corrió, metió, peleó las divididas, dibujó lujos productivos y los jugadores se mostraron en buen nivel. Gallese recuperó continuidad y no lució indeciso. La dupla de centrales Araujo y Abram estuvo aceptable, aunque pecaron de sanos en algunas cuando les jugaron a las espaldas. Advíncula fue un rayo por la banda derecha, pero en el complemento desbordó poco y se diluyó cuando entró al juego de la boquilla con los rivales. A Trauco le sigue pasando factura su falta de ritmo en Flamengo y Tapia volvió a ser el ‘patrón’ en la volante ahora que juega seguido en Holanda. Así es...



Cuando se juntaron Carrillo, Flores, Cueva y Farfán, fue lo mejorcito que tuvimos. Toque, quimba, velocidad y remate. Pero tampoco soy ciego y hay que analizar que en el segundo tiempo el físico hizo bajar las revoluciones. Paraguay también apretó más y encima estudió bien nuestro libreto y corrigió errores. Ahí el ‘Tigre’ sigue al debe. Mover las piezas para mostrar otro guion y volver a sorprender al rival. Y no va cher...



Quiero darle un párrafo aparte a Cuevita. Aquí le hemos dado duro, porque desde la segunda ronda de la Eliminatoria y en el Mundial no fue el desequilibrante que todos pedían. El viernes mostró que si se lo propone, puede ser uno de los diferentes en la ‘Bicolor’. Todo está en él, no para que me tape la boca, sino para bien suyo y de la selección. Si se deja de travesuras, poses, engreimientos y vuelve a ser el humilde de sus inicios, estoy seguro de que el pueblo lo volverá a amar. Curuju...



Mientras me daba un duchazo con agua caliente en mi hotel de Washington vi el Ayacucho-Alianza. La firme que los zambitos no convencen. Es el club que mejor se reforzó, contrató un técnico A-1 y en el papel tiene para armar dos equipos, pero sigue sin marcar la diferencia. Encima parece que el físico solo les dura 80 minutos, porque le ganan o empatan en los descuentos. Ayayay... Me voy, soy fuga.