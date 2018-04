Violencia contra las mujeres

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por una papita a la huancaína con huevito duro, lechuga, un arroz con pollo con sarsa criolla y una rica chicha morada. “María, la joven Eyvi Agreda, de 22 años , quien fue quemada con gasolina por un salvaje en un bus de transporte público, es una más de la larga lista de miles de mujeres peruanas víctimas de bestias que las atacan de la forma más brutal, por lo que deberían estar tras las rejas por el resto de su vida. Eyvi es una chica que trabajaba de forma honrada en una service para salir adelante. Natural de Cajamarca, vino a Lima a luchar por un futuro mejor, sin lastimar a nadie, sin robar o estafar. Pero aparece un demonio, que incluso nunca fue nada de ella, y le malogró la vida de una forma perversa al desfigurarla con fuego. Ahora Eyvi lucha por su vida en la cama de un hospital. La policía capturó a Carlos Javier Hualpa Vacas, el principal sospechoso, quien, aunque hasta ayer no confesaba, tiene la mano izquierda quemada y entró en contradicciones al explicar cómo es que sufrió esa lesión. Los testigos del ataque señalaron que el agresor tenía la mano en llamas cuando escapaba y, si se demuestra que es el culpable, deberían darle la pena máxima.

Miraflores: El testimonio de Carlos Javier Hualpa Vacas

Eyvi fue quemada en un bus en el que había más pasajeros, por lo que otras nueve personas resultaron con quemaduras, algunas de ellas graves. Un testigo indicó que el desquiciado, antes de prenderla en llamas, le dijo a la joven: ‘Si no eres mía, no serás de nadie’. Lamentablemente, creo que vamos a seguir viendo más casos de bestialidad contra las mujeres, en la medida en que persista la ignorancia. No puede ser que existan hombres que consideren a las mujeres como seres inferiores o de su propiedad, a quienes tienen todo el derecho de masacrar a golpes, cortar, desfigurar, balear, quemar y matar. Es paradójico que la humanidad haya alcanzado el avance tecnológico para lanzar naves al espacio en busca de otros mundos y que dentro de poco se envíen personas a Marte para intentar formar colonias, pero que al mismo tiempo haya personas cuya mentalidad sea de la época de las cavernas, incapaces de razonar o de controlar sus estados de ánimo y frustraciones. En eso, son peores incluso que niños. Vivimos en una sociedad enferma en la que abundan personas enfermas de la mente. ¡¡Se cree que hay unos 6 millones de peruanos con trastornos mentales y que solo un millón recibe algún tratamiento!! Tenemos menos de 800 psiquiatras para todo el Perú. Ya es hora que el Estado tome en serio este problema”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

