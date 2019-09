Hay un runrún que un volante barbón era el ‘soplete’ del técnico bautizado como ‘Alcanzapelotas’ por el Flaco Menotti

Del saque somos carnecit a... Triunfazo del Sport Boys. En la altura de Ayacucho y ya van tres victorias consecutivas que les permiten soñar con la salvación del descenso. ‘Felizmente’ se lesionó el colombiano John Mondragón, quien aparece en todas las fotos de los goles que le meten a la ‘Misilera’. Desde su descanso médico no pierde el equipo, que ha conseguido 10 puntos de 12. Ha sido un gran acierto ubicar a Paolo de la Haza de central. El hombre ordena, guapea, empuja y tiene ubicación por su experiencia. Las cosas claritas. Así como le di en los tobillos cuando lo ponían de marcador, ahora le doy un cariño bonito porque ha parado la defensa. Sí, señores...

Ya me contaron que ‘Tyson’ libró la ‘cana’ hace 15 días. Estuvo en la Fiscalía por una denuncia de la mamá de sus chibolos y salió porque un conocido le dio la mano. Después del programa del domingo con Andrea, parece que se le viene la noche. Que sirva de lección de vida. Hay que cultivarse y no solo estar en modo fútbol. Hay que crecer también como persona. Así como invierte en ropita, carrito, casita, viajes y lujos, también hay que amoblar el cerebrito. Y no va a ser...

Hay un runrún de que un volante barbón del Rímac, con pinta de hippie y que la pega de escritor, era el ‘soplete’ del técnico argentino bautizado como ‘Alcanzapelotas’ por el DT campeón mundial César Luis Menotti. Por eso ahora que se quedó solo, los chiquillos lo miran grueso. Los ‘largadores’ no corren. Ayayayayay...

Me pasan la voz de que el ‘coach’ de la selección es emprendedor al mango. Ha creado su marca de polos y todas con frases motivacionales y, como sus ideas son revolucionarias, varias son del Che Guevara. Dizque es muy respetado, querido y escuchado en el ‘equipo de todos’ porque es ubicado y correcto. Nunca una palabra de más ni mal dicha. Es un gran aporte para el comando técnico del ‘Tigre’. Vale... Me voy, soy fuga.