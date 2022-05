Del saque somos carnecita... Hoy es una fecha muy especial. Hoy es el día del amor de mi vida: de mi madre. Aunque para mí es todo el año, cada segundo, minuto y hora de mi existencia. No esperemos el segundo domingo de mayo para demostrarles nuestro sentimiento con un te quiero o gesto.

A ellas hay que engreírlas siempre. Y sobre todo escucharlas en silencio y estar pendientes de que no les falte nada, así estés casado, de novio o ‘encamotado’. No me interesa que me digan que soy ‘mamitis’. Lo seré hasta en el cielo. Gracias mami, por ser como eres y porque nunca me ‘tiraste la toalla’. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘10′ que no juega tiene su ‘promo’ que le trae buena suerte. El zambito, que es palomilla, gracioso, bailarín, es el encargado de traer a las chicas con ganas de ser modelos hasta el ‘Bunker’ del que parece ya exjugador, y como nadie duda de que son brothers arman encerronas de día.

Después de la ‘faena’, el hombre las deja en sus respectivos depas y luego se va hasta las favelas de su barrio. Así es...

Los merengues consiguieron un importante triunfo, como para meterse de lleno a la pelea por el título del Torneo Apertura. Los hinchas celebraron tras el partido y no dudaron en envíar lindos mensajes por el Día de la Madre.

“El volante de la ‘bicolor’ está dando los primeros pasos de la peor manera”

Me pasan la voz que ese charrúa-perucho está con la cabeza caliente. Parece que ha conocido a una flaquita de Shell en Miraflores, en un edificio cuya entrada es caleta y nadie se da cuenta de quién entra y quién sale. Cuidado, que los vecinos ya se dieron cuenta y cualquier día un ‘urraco’ te graba. Y no va a ser...

Hay un run run que el volante de la ‘bicolor’, que ahora es pareja de la hermana menor de la ex de Giselo, está dando los primeros pasos de la peor manera . Cuentan que le pide transmisión en vivo cuando ella está en el programa y vacilándose con los ‘guerreritos’.

La neta es que no duerme sus horas, todo porque quiere verla llegar a su casa y cuando la ve metida en la cama, recién se desconecta. El hombre ya sufrió, lo engañaron y por eso se asegura. Cuando la mujer te quiere ser infiel, así le pongas una compañía de detectives te pone los cuernos en tu cara . Noooo...

El ‘Puma’ está volando porque es ganador al mango. Es el supervisor de menores en Ate y a sus dos categorías más importantes y en su propia casa, los de La Victoria le dieron una tanda. Hay un run run que lo primero que va a pedir es que boten a la ‘Muñeca’ y al entrenador que encontraron consumiendo cigarros chiquitos . Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

