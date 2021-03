Del saque somos carnecita... La verídica que hay jugadores que no tienen ni mela en la cabeza. Ni siquiera media neurona. Hay un volante que descendió con un club grande que no recapacita. Cree que la ‘chela’ se va a acabar y la más feliz es la doña del market que solo con su consumo paga el mes de alquiler del local.

Y cada vez se hunde más. El sábado en la noche se puso a desafiar a un hincha en su zona de Los Patriotas y solo porque el tipo le dijo que era uno de los responsables de la mayor vergüenza de su equipo. Lo sacó al fresco al tío. Eso no es valentía. Te recuerdo que cuando los del ‘Comando’ te fueron a buscar a tu casa estabas corrido o escondido debajo de la cama. Sí, señores...

La muerte de Miguel Miranda ha golpeado al planeta fútbol del Perú. Recibí varias llamadas y todas para mostrar su pena por la desaparición del ‘Carón’. Detrás de su cara de malo, había un niño grande, una buena persona, sin maldad. El arquero ya la había librado una vez por el tema de su corazón y la vacilaba a su señora: “Te quiero solo al 90% porque el otro 10 ya no funciona”.

Fue amigo de sus amigos y siempre respetuoso, aunque cuando tenía que levantar la voz no se palteaba. Y si había que meter un cocacho, lo metía. Descansa en paz, ‘Carón’, como te llamaban todos de cariño...

Me pasan la voz que el ‘Pulpo’ está escueleando al sobrino de ‘Cuto’ que acaba de subir al primer equipo del Orlando City. El chamaco para todos los días con su ‘padrino’ que lo lleva y trae a los entrenamientos. Bien por el portero que en su día también fue apoyado por los veteranos en la Harvarting. Eso sí, no le cuentes tus aventuras en el Wimbledon. Curuju...

No sean malos. En Ate las cosas se hacen al revés en Primera y el equipo femenino. Las chicas están participando en la Copa Libertadores en Argentina y hace poquito pasaron un rochesazo. Una muchacha iba a entrar y el árbitro la mandó a sentar porque no estaba inscrita en lista. Ese delegado se olvida de cosas importantes, pero no de ser ‘soplete’ de sus jefes. Qué feo... Me voy, soy fuga.