Del saque somos carnecita. .. El torneo empezó a jugarse en la mesa. Esperaron que resten tres fechas para que termine el Clausura y recién castigar a los equipos por deudas. A algunos les quitaron puntos, a otros solo los castigaron con el bolsillo. ¿Por qué no se midió a todos con la misma vara? Eso lo único que promueve es que se piense mal. Para que la justicia sea imparcial se debe sancionar al instante, sin ver colores de camisetas, ni esperar qué es lo que más le conviene a algunos. Así es...

Hay un runrún que a varios allegados que trabajan con el ‘Tigre’ no les están pagando el alquiler de los depas donde viven. Hay propietarios que ya los quieren botar, porque las mensualidades crecen cada vez más. Los ayudantes del ‘pelucón’ están molestos. Lo raro es que hace poco el ‘hermanito’ dijo que en San Luis habían como 40 palos por la venta de derechos de televisión por las Eliminatorias. Hummm...

Ya me contaron que un volante grandazo que juega por los ‘Yunaites’, apenas pisó suelo limeño, llamó a una bailarina de Los Olivos. Para no despertar sospechas, el encuentro fue al mediodía, porque a esa hora se supone que todos chambean. Se barretea bien. Curuju...

La firme que ese mandamás de un equipo del Callejón tiró en cancha a todos sus jugadores, pero menos al que dirige el equipo. Habló que los peloteros paraban en fiestas y no tenían espíritu, pero no dijo nada que el pelado que corría como un correcaminos era el que los llevaba a una discoteca del centro llamada ‘Mega’. Dicen que allí, después de varios ‘salud’, se animaba a dar la charla técnica. Nooooo... Me voy, soy fuga.