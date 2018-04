Un volante de la rica Vicky está mirando a una mujer ajena

Del saque somos carnecita... La firme que recién ahora dicen que Alianza está hasta el keke. El año pasado jugaba igual, con la diferencia que la suerte, los palos, árbitros, mesa y Leao les dieron la mano. Ganaba o empataba sobre la hora y colgado de su palo. Era efectivo, nada más. Nunca gustó, pero le bastó porque al final se consagró campeón nacional. En el Perú, el menos malo da la vuelta olímpica. Hace cuánto que no vemos a un cuadro que agrade a la vista. El sábado estuve en Occidente, chequeando el choque ante Cristal. Antes de los 15 minutos, después de observar cómo estaban parados, le dije a mi hermano Carlos Alberto Navarro: ‘Les meten 3 a los zambitos y caminando todavía’. Y me quedé corto, porque debió ser mayor la goleada. La defensa entre Riojas, Araujo, Godoy y Duclós no marca, solo mira y no tiene salida. Por eso a nivel internacional se banquetean con ellos. Sí, señores...



Muchachos, no se compliquen la vida. Habiendo tantas mujeres, se fijan en una ajena. Resulta que el último jueves, un volante de la rica Vicky se encontró con un personal. Él apareció en un auto y esperó a que ella estacionara su camioneta BMW blanca. Entraron juntitos a la ‘Waka Grill’, restaurante de parrilla, en la avenida Brigida Silva, que da por la puerta lateral de Tottus de La Marina. Mis causas, que son rabiosos, al toque googlearon. Entonces como tenían una pista, entraron al Facebook y confirmaron lo que sospechaban: era casada y con dos hijos. Y así le gusta mandar cartas notariales. Hay fotos de la cena. Rexuxa...

Todo se sabe. Hay un club grande, que está en la ruina económicamente y futbolísticamente por culpa de un ‘Chifero’, quien maquina bajo la sombra y se le pega siniestramente a los de la constructora. Es el cerebro de lo que ocurre en ese infierno y lo quiere botar al que se dejó empujar por Ricardo Gareca en el 2-2 en el 85’. Es tan maletero que lo destroza a ‘Troglodita’ en la Comisión de Fútbol. Se vendió bien al llevar a un bravo del cable, que tiene un hijo pelotero y ‘mantequilla’, para hacer ‘business’. Los dos hacen un cuarteto con uno que apellida como un Emporio Comercial y un ‘Morocho’. Esos son los únicos responsables de que estén últimos en su grupo. Y lo peor ya viene. El pop corn o canchita empezará a reventar. Qué feo... Me voy, soy fuga.