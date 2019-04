Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que un volante de la selección que tira la chela al piso es mano abierta con las muchachitas que lo tratan con cariño. Cada vez que venía a Lima se fugaba con una anfitriona que vivía por la avenida México, en La Vicky.



Desde que es su ‘amiguita especial’, ella se ha mudado a vivir por Surco. Ha alquilado un depa y todos aseguran que le envían giros del extranjero. Yo no creo. Es gastar por las puras. Después viene un cacharrero o más billetón y te tumba. Así es...



El ‘Clon’ de la ‘Muela’ visita mucho Cieneguilla. Cuentan que por la zona tiene un ‘pescadito’, que ya había olvidado, pero que le mueve el piso y ha retomado las andanzas por ese distrito. Cada que tiene libre, se va a relajarse con el buen clima de allá y las caricias de la flaca.

Por siaca, hablando de mujeres melosas, las venecas le sacan ventaja a las peruchas, porque son más pegajosas e intensas: ‘déjame consentirte mi amor’. Y tienen dos días contigo y se portan como enamoradas al mango. Los giles se dejan chambear y caen redonditos. Qué feo..



Hay un runrún que el ‘Tanque roto’ ‘patrulla’ por Breña. Levanta a una chatita que vive muy cerquita al colegio ‘Mariano Melgar’. Eso sí, no baja de su ‘nave’, simplemente, timbra y abre la puerta, saluda con un beso en la boquita y arrancan con rumbo desconocido. El fuerte del blanco son los barrios, cacharrea con su buena nave que es de alta gama. Tiene más de cuatro cheques y sigue en el mismo ritmo. Provecho...



Me avisan que el ‘Loquito’, que ataja en Cajamarca, es de buen corazón. Está apoyando a una señora que vive por el cuartel del Rímac. La doña tiene hijos, pero pasa apuros y lo conoce de tiempo. Le pidió que le dé la mano y le manda su centro. Qué pena que ‘Fernanda’ no haya valorado sus sentimientos cuando lo trampeó con el chato narizón. Nooooo... Me voy, soy fuga.