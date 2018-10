Del saque somos carnecita... Tremendo triunfazo de Universitario en Moquegua. Con garra y el apoyo de su gente, logró tres puntos de oro que le hacen ver el Clausura de otra manera. Es su tercer triunfo consecutivo, el equipo ya despertó, recuperó la confianza y si sigue así, será difícil que se lo bajen los rivales. Lo mejor es que ahora su hinchada apoya, alienta, hace banderazos, llena estadios y no está preocupada en amenazar ni ajustar a jugadores y técnico con armas de fuego. Lo dije antes, la violencia solo les comía el cerebro, y menos mal que se dieron cuenta de que ese no era el camino a seguir. Y no va cher...

Ya me contaron que un patita que no estudió para doctor acaba de chapar el puesto de jefe del departamento médico de un club grande. Todo porque tiene buen padrino y acento extranjero. El hombre se da el lujo de diagnosticar lesiones a los muchachos de las menores y los manda a operar de inmediato sin siquiera saber para que sirve un Panadol. Estamos todos locos...

Me avisan que ese volante de La Vicky que tiene el pelo pintado y se parece al zorro ‘Chupe’, anda recontrachequeado en casa. Cuando su celular suena, la que contesta es su patrona y ella decide si le pasa o no la llamada. Así que ya están advertidas todas esas que les gusta inquietarlo. Curuju...

Ahora que el ‘Rayo’ está en otro level, no olvida sus raíces y demuestra que tiene un bobazo. El zambo está apoyando a la familia de una gran amiga, que es su causa de barrio cuando estudiaba por la avenida Perú. La muchacha está en apuros familiares, lo timbró al mundialista y en ‘one’ le mandó un centro para que pueda estar tranquila. Vale... Me voy, soy fuga