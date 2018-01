Una voleibolista llega a entrenar acompañada de chalecos

Del saque somos carnecita... La firme que el caso de Gino Guerrero es una ‘paltón’ de aquellos. Le aconsejo al jugador que contrate buenos abogados porque se puede ir a su ‘río’. La acusación es grave: violación a una menor de edad. Tenía todo para romperla, pero solito se complica la vida. Hay que evitar los líos, la tranquilidad no tiene precio. Así es...



La amiga de la voleibolista que falleció en la encerrona que armó la ‘Magia’ llega a entrenar a San Luis acompañada de unos ‘chalecos’. Baja del auto, entra corriendo y después se va igualito. Hummmmm...



Me avisan que ‘Arroz zambito’ está con roche en el norte. Cuando jugaba por un cuadro rojo le pidió prestado un billete fuerte a un empresario. Le explicó que era para levantar un par de edificios, vender los ‘depas’ y le pagaba con intereses. Lo malo es que ya pasaron dos años y nada de nada. Lo único que ha hecho es cambiar de número de celular y no volver por esa zona. Asuuuuu...



¿Se acuerdan del ‘Zorro’ que cuando jugaba parecía un carrito chocón? El muchacho ya se retiró de la pelotita y se presentó con el administrador de los rosados. Le dijo que traía las novedades del marketing y que se había empapado de todo en su última visita a Miami. Le respondieron que mejor busque chamba por otro lado, porque ya estaban completos. Noooooo...



Ya me contaron que Alexander Callens tiró la casa por la ventana en su barrio de San Judas, en el Callao. Celebró como debe ser el ‘Quino’ de su hermana. El defensa de la MLS se portó a la altura de las circunstancias y ‘acharló’ la reunión. Lo bueno es que gastó para su sangre y cumplir el sueño de la chibola. No como otros que revientan la billetera con trampas y se olvidan de la familia. Así es... Me voy, soy fuga.