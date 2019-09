Una voleibolista cuyo nombre se escribe con ‘K’ estuvo presente en la fiesta de un pelotero que juega en Canadá

Del saque somos carnecita... Ayer vi el Osasuna-Barcelona y me dio gusto ver cómo el chamaco Ansu Fati, de apenas 16 años, ya empezó a romperla con el Barza. Es rapidito, conchudo y no le corre a la patada de los rivales experimentados. Él es de Guinea Bisáu, pero la Federación Española desea nacionalizarlo para incluirlo en su selección con miras al Mundial Sub-17. Ayer los catalanes perdían y el técnico Valverde lo mandó al ruedo, cuando las papas quemaban, de visita, y el chibolo respondió con gol. Pensar que acá hay muchos que debutan a los 20 y les dicen juveniles. No sean malos...

Con este ejemplo, es hora de ir apostando por un recambio en la ofensiva de la selección. No está Paolo y es la ocasión propicia para Kevin Quevedo. El muchacho ya tiene 22 años, es momento de ver de que vaya de titular adelante. La verídica que la ‘Pulga’ ni la ‘Magia’ están para ser ‘9’ del equipo. No tienen ni ‘tallarín’ ni peso. Lo ideal hubiera sido probar a uno con características físicas parecidas al ‘Depredador’, pero no hay. Sí, señores...

Ya me contaron que un ‘Correcaminos’ ahora tiene un nuevo centro de labores. Es un local en la calle Esperanza de Miraflores. Tiene su mesa y siempre una amiguita que lo acompaña. Lo malo es que mientras gasta su billete en ‘chelas’, el departamento que reservó cuando se separó, se lo pueden quitar por falta de pago. Asuuuu...

Así que una voleibolista cuyo nombre se escribe con ‘K’ y que estuvo presente en la fiesta organizada por un pelotero que juega en Canadá, sigue sintiendo atracción por los chibolos de la pelotita. Está saliendo con uno que juega en la reserva de los ‘santos’. Parece que no aprende la lección, ojalá que no se meta en más líos. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.