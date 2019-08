'Voz de pito' ya no se moviliza en su caña para no gastar en gasolina. Ahora más que nunca hay que guardar las monedas

Del saque somos carnecita... Ya me enteré de que la ‘Esquina del 6’, un pub que tenían un arquero de la selección y un defensa de un cuadro porteño, acaba de cerrar. Parece que el número ‘1’ se cansó de meter billete y no ver ganancias. El sitio no estaba bien ubicado y últimamente, el nivel de los pantaloncitos había bajado bastante, por eso el portero y su socio decidieron que no va más. Los más tristes son una mancha de chamos que trabajaban allí y ahora están pateando latas. Asuuuuu...

Los cambios en los puestos claves en La Vicky se vienen sí o sí. El ‘colocho’ que asumirá la gerencia general del club revisó, googleó, escaneó y ya tiene las hojas de vida de todos. Más de uno está temblando. Curuju...

El sábado lo vi a ‘Voz de pito’ caminando por la avenida Huaylas, en Chorrillos. Plan de 11 de la mañana, iba con buzo por la zona y parece que se le había hecho tarde porque chapó un taxi y desapareció. Pero como a las 7 de la noche reapareció por Plaza Lima Sur y estaba con el mismo buzo. El hombre ya no se moviliza en su propia ‘caña’ para no gastar en gasolina. Ahora más que nunca hay que guardar las monedas. Así es...

Hace unos días, cuando los termómetros marcaban 10 grados en la capital, el ‘Chemo de los pobres’ se bandereaba por las calles, con un polito de manga corta encima. El ex de ‘Doradita’ paró en un grifo, bajó de su auto, se metió a una estación de servicios y salió con una bolsita pequeña. Parece que andaba con la sangre caliente, porque el frío no le hizo ni cosquillas, eso sí, se metió a su carro y se fue apuradito. Hummmmm... Me voy, soy fuga.