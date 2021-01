Del saque somos carnecita... La firme que ese ‘grupito’ sin neuronas de la rica Vicky es el principal culpable de que el equipo se haya ido a Segunda. Y ni siquiera hablo de capacidad dirigencial, que eso le sobra a esta mancha que mandó al ‘Fondo’ a la mitad más uno. Simplemente se fueron pa’ La Habana por soberbios y agrandados. En la fase 1 y antes que acabara la fase 2 hubo un documento firmado por diez clubes solicitando que se anule el descenso y solo faltaba una rúbrica más para ser mayoría y se eleve a Conmebol. Pero estos ‘señoritos’ creyeron que no tendrían problemas y arrocharon a la gente. Después ya no hubo tiempo para nada. O sea se ganaron bien su ‘pita’. Por no ser humildes y solidarios. Sí, señores...

Ya me contaron que ‘Chiquito’ se está portando mal con una señora de Ventanilla. Cuando al zambo le dieron trabajo por allá, llegaba al restaurante de la doña y pedía a la carta y también para sus ‘causas’. Se fue sin pagar y ella no lo cargoseó. Pero ahora la tía quebró por la pandemia y necesita sus monedas. Lo ubicó al ‘camarón’ y, cuando lo timbra, la insulta. Así no es...

Reapareció el ‘Negro rockero’ con la chimbotana de Monterrico. La que muestra en las redes sus secretos para mantenerse en forma. La fulanita sintió que era hora de cometer el primer pecado del año y lo llamó al exzaguero. La cita se dio en un ‘telito’ de Lima. Ella llegó en su nave y el parrillero en taxi porque anda recontra ‘michi michi’. Noooooooo...

¿Se acuerdan de ‘Peluquita’? Un 10 que jugó en Alianza, Boys y otras camisetas y que tenía sus cositas con el balón. Ayer por la mañana, lo chequeamos paseando con la familia en el Parque de las Leyendas. Como adentro todo es caro, llevó sus sanguchitos y limonada. Toda su sangre almorzó en una banca. Ahorro es progreso. Bien por estar con la family...

Me voy, soy fuga.