Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘Matador de cucarachas’ es quien le calienta la cabeza a la ‘Maquinaria’ para que salga del Rímac. Metió presión para que le renueven al delantero, pero pidió como si fuera el noruego Haaland o Luisito Suárez. Como le ofrecieron la misma cantidad, empezó a buscarle equipo. Es que ahora que hay nuevos dueños, el parrillero empresario ya no tiene a su causa con el que ‘cuarteaba’ y hacían buenos ‘business’. Qué feo...

Así que el ‘Pulpo’ que estuvo entrenando en su jardín para no perder ritmo, trató de convencer a los directivos de su equipo para quedarse en Lima entrenando y regresar después de los partidos con Bolivia y Venezuela, pero no le hicieron caso y viaja a los ‘Yunaites’. Como el muchacho es intenso, volverá a pedir que lo dejen venir. Se le ve con muchas ganas. Bien ahí...

Me cuentan que dos chamacos que el año pasado estuvieron en Santa Anita y pasaron a La Vicky, están como locos para ser prestados. Uno es ‘calidoso’ y no desea jugar en Segunda porque allí corre harta patada, el otro apareció como goleador, pero en Liga 2 los tantos no trascienden como si estuviera en Primera. Asuuuuuu...

El gran Rafael Risco nos tomó la delantera y ya está con ‘Papálindo’. El crack de Alianza Lima y la selección que clasificó a México 70, partió ayer al cielo a los 76 años. Uno de los caudillos en el partido que hicimos temblar a la ‘Bombonera’. Nuestras condolencias a su familia. Descansa en paz, ‘Calidad’...

Me voy, soy fuga.