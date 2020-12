Del saque somos carnecita... La firme que es increíble que Cristian Benavente esté jugando un torneo como la Europa League, midiéndose con rivales como Tottenham, que marcha líder en Inglaterra, y que Gareca no pueda encontrar un sistema donde aprovecharlo. Esa es la chamba del entrenador y no solo trabajar dos semanas previas a los partidos y ‘milonguear’ con que hay que corregir errores. Tenemos escasez de jugadores para la selección y nos damos el lujo de dejar de lado a uno que tiene continuidad en el ‘Viejo continente’. Así como el ‘Tigre’ dio demasiadas oportunidades a varios, que también haga lo mismo con el ‘Chaval’. A este muchacho no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero las cosas como son. No me gustan las argollas ni tampoco los apañadores de borrachos. Sí, señores...

Por si acaso, me datean que ‘Jeffry’ viajó a los ‘Yunaites’ a chequearse la rodilla y ver su rehabilitación, pero de paso aprovechará para sondear alguna oferta de la MLS. Si ninguna le convence, retornará y la prioridad la tendría el equipo del tío que tiene ‘plata como cancha’, porque jugará la Copa y estará en Primera. Así es...

Hay un run run que la ‘Muela’ anda desconcentrado por una flaquita que vive por Caminos del Inca. Aseguran que ella lo marca a presión, él no le acepta videollamadas y le responde al WhatsApp después de tres horas. Pero como ella sigue de intensa, el muchacho ya se cansó y en cualquier momento la bloquea de la red social. Curuju...

Ya me contaron que ese ‘parcero’ que se encargaba de la gerencia en La Vicky, alquilaba un auto A1, no gastaba ni en gasolina y todo lo pagaba el club. Dicen que lo mismo pasa con la actual administradora. Provecho...

El ‘Chevo’ Acasuzo, arquero crema en los 80 y un grande de nuestro fútbol, hace una semana se presentó en las oficinas del club merengue con un carta, solicitando que le den constancia de los años que trabajó allí y así poder cobrar en la ONP. Ojalá que lo traten bien y no le demoren en hacerle su trámite. El hombre merece respeto. Y no va cher...

Me voy, soy fuga.