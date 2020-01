Del saque somos carnecita… Por siaca, ya me contaron que la ‘Hiena’, desde que regresó a Lima, visita por las tardes un depa que queda cerquita al ‘Tip Top’ de Miraflores. Va, se queda unas tres horas y sale con el cabello mojado. No me imagino su tema de conversación. Seguro pregunta: ¿En qué local venden el mejor trago?, ¿donde puede comprar las mejores imitaciones de relojes? y otras tonterías más. Hummm...

La firme que ese volante, que es hijo de uno que fue número 1 de un club que tiene la camiseta como River Plate, se ganó el premio al más atorrante de la pelotita. Afanaba todos los días a una muchachita de La Molina. Le escribía al ‘wasap’ y ella lo ‘arrochaba’. Pero pasó el tiempo, meses después volvió al ataque y ella por fin atracó. La recogió de su casa y, como la vio que había subido de peso, la llevó a cenar y cuando acabaron le pidió un Uber para que la lleve de regreso. Así no es...

‘Cachurrito’ desesperado. Su teléfono se malogró, no podía llamar, ni recibía fotos, ni mensajes. Se angustió, pero esta vez no fue porque esperaba contactarse con alguna ‘trampa’, sino que está alquilando su casa de Punta Hermosa. Hizo esa inversión y le saca el jugo. Aja...

¿Se acuerdan de Álvaro Ampuero? Nadie le sigue el rastro en Azerbayán, pero todos comentan que se juntó con sus causas y levantaron, en Chacarilla, un centro de entrenamiento para deportistas de alta competencia. El patita es consciente de que la pelotita dura un ratito y lo mejor es pensar en el futuro. Y no va ser...

Me voy, soy fuga.