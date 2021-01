Del saque somos carnecita… Nada es completo. Hay un empresario exitoso en nuestro medio que tiene los mejores jugadores peruanos en su cartera, pero de nada le sirve porque sufre al mango. Se gana un billetón de comisión por llevárselos a Arabia, Argentina y otros países, pero no es feliz. Primero le arrancharon la novia antes de casarse. Ahora la ‘patrona’ acabó la relación. Simplemente no lo soportan por agrandado y el hombre está deprimido. Le recomiendo que vea los goles del ‘Loco’, en Belo Horizonte en la Copa América del 75 para que se motive. Ayayayayay...

Ya me contaron que una peruana, que vive entre Lima y Medellín, cuyo primer nombre empieza con M de María y el segundo con F de Fernanda, tiene ‘loquito’ al zambito que no aguantó el mal carácter de la salsera. Ella es especialista en tips de belleza y antes fue la pareja del chico reality que hoy es el firme de la ‘negrita’ que lloraba por Nicola. Dizque no termina de darle sí, pero que ya lo tiene comiendo de su mano. Asu ma’re…

Me cuentan que ‘Iván Cruz’ se pasó de vivo. Se enteró que uno de los chibolos recién ascendidos tiene una cebichería en Ingeniería y desde ese día pide delivery. Al final, el viejo del muchacho, para quedar bien, no le cobra. Lo peor es que el ‘parrillero’ es camarón de 24 de patas porque pide para todo su cuerpo técnico. Así no es…

Por siaca, hay un run run que ‘Calín’, el sobrino del ‘Tanque’ goleador de Perú en los 80, anda desesperadito por una argentina de Surco. Le escribe y cuando lo chotean, le responde que quiere solo amistad. Luego le vuelven a dar confianza y otra vez empieza con el acoso. Ya lo han bloqueado, pero guerrea, aunque sea de ‘fono’ público. Guarda ahí…

Mi más sentido pésame y condolencias para mi hermano, compadre, amigo y causa Tito Arismendi, ex León, Melgar, San Agustín, Chalaco y otros clubes. El martes por la noche su hijo ‘Titín’ partió a la eternidad y ha golpeado a la familia, barrio y amistades. Desde aquí todo mi aprecio, cariño y estima y que el Señor te dé resignación y consuelo. Mi sobrino ya está ‘loreando’ con Papalindo y ya se ganó su cariño y amor. Fueron 32 años en la tierra y los que lo queremos de verdad nunca lo vamos a olvidar. Un abrazo del alma...

