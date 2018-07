Yerry Mina tuvo más tuits que Shakira, Carlos Vives y Maluma juntos

DEL SAQUE SOMOS CARNECITA... Me rompió el corazón ver llorar al zambo Yerry Mina, luego de la eliminación de Colombia. El central debe ser el orgullo de los ‘cafeteros’. Fácil, ayer tuvo más ‘tuits’ que sus compatriotas Shakira, Carlos Vives y Maluma juntos. El jugador del Barcelona marcó un golazo de cabeza, se desgarró y peleó como un león. Pero la firme es que si Colombia hubiera jugado así en los 90 minutos, no estaría lamentando una eliminación. Regaló el primer tiempo por jugar con tres volantes de marca. Respetó mucho a Inglaterra, que solo pudo anotar con un tonto penal que cometió Carlos Sánchez. Cuando Pékerman se dio cuenta que podía hacerle daño, ya estaba abajo en el marcador. El suplementario fue más garra que fútbol. Y Mina jugó 30 minutos lesionado, sin pedir su cambio, ni llanto de dolor. Curuju...



La conferencia de Gareca dejó varios mensajes. Se autoproclamó ‘libre’, aunque después dijo que volvería. Para mí, ya fue. No va a seguir. Por más que la Federación le construya una nueva Videna en Chaclacayo, el técnico analizará otras ofertas. Está en su derecho, sus bonos subieron y ahora pone condiciones. Pero la firme que si decide no seguir con la Blanquirroja tampoco es para llorar ni hacer dramas sonsos. Los jugadores se han repotenciado también por su propio esfuerzo y, eso sí, habría que buscar un entrenador de nivel que siga con la estructura que se ha formado. Un seleccionador que imponga liderazgo, orden, respeto, disciplina, que sea admirado por el plantel y no venga con paternalismos ni mano blanda, porque con esos ya hemos pasado muchos años de fracasos. No se le debe rogar a nadie. Ojalá que el ‘Ciego’ ya esté mirando currículums, porque si Gareca está libre, nosotros también hay que pulsear por otro lado. Así es...



Mi rusita me dice que tiene amigas y quiere que le presente a mis ‘patas’. Por mí normal, pero ya le dije que con mi causa ‘Mr. Chipi’ sí se va a pelar, porque el hombre está al debe. No hace ni cosquillas. Igual le llevaré un calendario de estas ricuras a mi brother para que alucine. Se vienen los cuartos de final y el Brasil-Bélgica y Francia-Uruguay acaparan toda la atención. Creo que de allí puede salir el campeón... Me voy, soy fuga.