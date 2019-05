Un zaguero que se llama como un salsero se costeó su operación a la rodilla y se aseguró muchos años en la pelotita

Del saque somos carnecit a... La firme que si Marcelo Bielsa se entera de que Salomón Paredes, con un cursito en la Videna, le metió 2-0 y con nueve hombres al ‘Alcanzapelotas’, se agarra a cabezazos contra la pared. No entendería cómo Mannucci, en inferioridad numérica, le ha pintado la cara a un cuadro con los mejores del medio. Fijo que al tío le da taquicardia, escalofríos, mareos, vómitos, se le baja la presión o se desmaya. Le recomiendo que para la próxima elija bien a sus ayudantes encargados de recoger los conos, repartir chalecos, pintar la cancha o marcarla con liga.

Lo peor es que después se venden como revolucionarios del fútbol y alumnos suyos. Y al final son unos charlatanes de aquellos, vende humo. Y como acá somos giles, nos comemos los tangos y atracamos el cuento. Sí, señores...

Lo de la ‘U’ es para llorar, renegar y reventar. Ya van dos fechas seguidas de local que le meten cuatro ‘pepas’ (Vallejo y Muni) en el ‘Monumental’. Muchos hablan de camita, pero yo creo que ese equipo es una verdadera mela. El chileno ninguneó a los chibolos: “No estoy para hacer debutar chicos o enseñarles, a mí me han traído para ganar”. Ni lo uno ni lo otro. Por decencia debería irse, aunque es car’e palo al mango. Yo les aseguro que en ningún otro país lo contratan. Se quiso descartar con los juveniles y no choca con los viejos, que son una mazamorra ‘cochina’, esa que venden en Insurgentes a una cuadra de Libertad, en San Miguel. Y no va a ser...

Me pasan la voz de que un zaguero del Callao, que se llama como un cantante de salsa, se costeó su operación de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Lo intervino el doctor Julio Segura, el mejor traumatólogo del Perú y Latinoamérica. Fue inteligente porque su cuerpo es su herramienta de trabajo. No puso en riesgo su salud y se aseguró muchos años en la pelotita. Ayayayayay...

Ese ‘Correcaminos’ es un ‘buitre’ de ‘buitres’ y con careta de entrenador. Tiene una ‘Manito’ chueca que le cobra los encargos y van a medias. Hay padres de familia que los han denunciando por cobrar 5 mil cocos por llevar a sus hijos a la reserva de un club. La cosa es que hay vouchers de prueba. Esto viene desde el año pasado y cuidado que se les viene un rochezazo. Los Arce, Rivera y Reynoso hacen campañones, como para que venga otro y manche la imagen de los técnicos nacionales. Así no es... Me voy, soy fuga.