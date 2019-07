Un zaguero se ha pegado con una ‘ahijada’ que puede truncar su carrera:  Ayúdenlo antes de que lo aseguren 

Del saque somos carnecita.. . Recuerdo, que hace más de 20 años, los mayores de un club grande le hicieron la ‘carnada’ a un marcador que estaba súper enamorado y nublado con su novia. La idea era salvarlo de una traviesa de Lince. Ella no lo quería porque lo trampeaba incluso con compañeros de equipo. Era de avance hasta que cuentan la desenmascararon. Los referentes se juntaron y mandaron al más ‘piedron’, un brasileño, que después perdió con dos rubias famosas de la televisión. La morochita mordió el anzuelo. Santo remedio porque se abrió. Lo mismo pasa ahora con un zaguero que se ha pegado con una ‘ahijada’ que puede truncar su carrera porque la firme es amor a los chicharrones. Ayúdenlo antes de que lo aseguren. Tantas sanas y se mete con una bala. Sí, señores...

Me pasan la voz que el preparador de arqueros del ‘Tigre’ se sacó solito de la selección. Es un tipo muy especial y cargaba el ambiente. Le hablaron una, dos, tres, cuatro veces y nunca entendió. Todo le apestaba y encima salía con cada pose como si fuese Dino Zoff. Los ‘mala leche’ dizque remataba a los porteros en los entrenamientos y le salían unos tiritos de bebé. Ya no tenía fuerza en las piernas por la edad. La cosa es que han llegado varios currículums a la Videna. Desde ‘Quieroguita’ que hace volar a la gente de palo a palo. Pero fijo que traen un argentino porque San Luis ya parece la AFA. Si es el ‘Pato’ Fillol, no me enojo. Aquí tenemos al ‘Chevo’ Acazuzo, mundialista, estudioso y buen tipo. Es una buena opción. Y no va a ser...

La verídica que la ‘Roca’ del Muni ha esperado que lo arrimen para recién reaccionar y recapacitar. Tempranito va al gimnasio, tiene personal trainer, marca solo a la oficial, duerme sus horas, come sano y ha bloqueado a todo el mundo. Los hombres que lo inquietan para ir a ‘Barranco Bar’ y salir de joda. Tambien a las ‘frutitas prohibidas’ que son una tentación. Pensó que por jugar dos minutos con Nueva Zelanda era suficiente para estar en la pomada. Se lo comieron los cocodrilos. Pero nunca es tarde. A remar de cero. Curuju...

Los tíos son full recurso. Ya me enteré que ‘Cuto’ Guadalupe, ‘Conejo’ Rebosio, ‘Puma’ Carranza, ‘Manzanita’ Maldonado, ‘Cóndor’ Mendoza, ‘Chiquito’ Flores, ‘Camello’ Soto, ‘Puchungo’ Yáñez, ‘Solanito’ Guevara, Giuliano Portilla y Aldo Cavero se vistieron con la blanquirroja y se llevaron sus monedas por un partido de exhibición en Bambamarca, en Cajamarca. Estadio lleno y la tocaron como los dioses. Allí, en la altura, de chamacos no corrieron, menos de tíos. Así que de cuca se fueron de alivio. Vale... Me voy, soy fuga.